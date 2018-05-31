«Голос вернется?»: участнице «Битвы экстрасенсов» сделали решающую операцию

Николь Кузнецова много лет страдает недугом, который впоследствии заставил её носить в горле специальную трубку. Будучи участницей «Битвы экстрасенсов», женщина всегда говорила шепотом, но теперь фанаты ждут момента, когда наконец услышат её голос.

На прошлой неделе Николь уже перенесла операцию, которая не дала никаких результатов. Женщина огорчилась и призналась, что больше не верит в чудеса. Повторную операцию ей назначили на среду, и, как показал микроблог провидицы, она прошла успешно. Теперь Кузнецова сможет ходить без трахеостомической трубки, которая вынуждала её носить шарф. Но больше её фанатов интересует вопрос, сможет ли она говорить звонким голосом, а не шепотом, к которому они уже привыкли.

Из-за заболевания, регулярно провоцировавшего проблемы с дыханием, Николь приходилось проходить через многочисленные операции, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Без этого она не смогла бы дышать, но теперь, как надеются поклонники, женщине не придется так часто подвергаться вредному наркозу. «В августе было бы 7 лет, как мне сделали трахеотомию. Ночью. Экстренно. Без анестезии. Я была на 6-м месяце беременности Степашкой. Маленький кусок пластика спас тогда ему и мне жизнь.», — писала в предыдущем посте Николь. Фанаты пожелали Кузнецовой скорее покинуть стены больницы и вернуться к своей семье. Они очень рады, что их любимица наконец-то счастлива, и рассчитывают на её полное выздоровление и возвращение к полноценной жизни. «Поздравляю! Голос вернется?» «Неужели это получилось! Господи, какой счастье!» «Наконец-то! Я то думала уже никогда!»

Еще в январе у Николь был шанс на избавление от трубки. Она улетела на операцию за границу и надеялась на чудо, однако тогда его не случилось. Но ясновидящая не опустила руки и решилась на очередную операцию, которая и стала одним из лучших дней в её жизни.