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«Я безумно счастлива!» Звезде «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой удалили трубку из горла
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«Я безумно счастлива!» Звезде «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой удалили трубку из горла 

WMJ.ru 28 минут назад
Фото: WMJ.ru
Немецкие врачи смогли исполнить мечту Николь Кузнецовой — экстрасенс-красавица впервые за много лет смогла дышать самостоятельно.
Николь Кузнецова не может поверить своему счастью: после почти 300 операций на срастающемся горле, мучительного дыхания через трубку и непростого периода восстановления после последнего вмешательства, когда ей восстановили горло из тканей ребра, она смогла проститься с трубкой и с удовольствием делится селфи без этого раньше необходимого приспособления.
— делится Николь, предупреждая, что у нее впереди еще долгий период реабилитации и новые операции. В отдельном посте в Instagram ясновидящая ответила на вопрос о своем голосе:
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Фото:пресс-служба
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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