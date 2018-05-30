Беременные женщины Ленобласти сохранили за собой право покупать алкоголь и сигареты

Законодательное собрание Ленинградской области не стало запрещать продавать беременным алкоголь и табак, передают 47news

Соответствующие поправки федеральный свод законов ранее предлагал внести депутат Владимир Петров . Согласно его идее, если у продавца возникнут сомнения в отсутствии беременности у женщины, он вправе попросить документы, свидетельствующие об отсутствии беременности.

Коллеги депутата отказались поддерживать идею, потому что сочли ее неэтичной по отношению к физическим особенностям женщин.

К тому же, ранние сроки беременности не позволяют заподозрить её наличие, что делает применение законопроекта декларативным.