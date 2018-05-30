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Беременные женщины Ленобласти сохранили за собой право покупать алкоголь и сигареты
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Беременные женщины Ленобласти сохранили за собой право покупать алкоголь и сигареты 

Ivyborg.ru 1 час назад
Законодательное собрание Ленинградской области не стало запрещать продавать беременным алкоголь и табак, передают 47news.
Соответствующие поправки федеральный свод законов ранее предлагал внести депутат Владимир Петров. Согласно его идее, если у продавца возникнут сомнения в отсутствии беременности у женщины, он вправе попросить документы, свидетельствующие об отсутствии беременности.
Коллеги депутата отказались поддерживать идею, потому что сочли ее неэтичной по отношению к физическим особенностям женщин.
К тому же, ранние сроки беременности не позволяют заподозрить её наличие, что делает применение законопроекта декларативным.
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Женский форум
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