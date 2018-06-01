Производители мороженого представили новинки на празднике в Сокольниках

Более 300 тысяч гостей «Сокольников» в течение двух дней приняли участие в традиционной феерии холодного лакомства — 26 и 27 мая на территории парка уже в 22 раз проходил традиционный «Праздник мороженого».

Всевозможные виды и сорта мороженого продавались на 145 торговых точках, а в лотереях и конкурсах было разыграно 5 тонн сливочного, молочного, фруктового, йогуртового, кефирного, сметанного, веганского, вегетарианского и других сортов мороженого.

Производители представили более 15 новинок — на празднике можно было попробовать украшенное узором хохлома сибирское эскимо с брусникой и морошкой, «угольное» мороженое, сырное мороженое с крекерами, японское мороженое моджи в тесте из рисовой муки и другие новые сорта — безлактозное, с пробиотиками, детское малокалорийное, а также специальное, новое диетическое мороженое. Эскимо презентовали в трех новых разных вкусах, а в преддверии чемпионата мира по футболу особый успех имело лакомство в виде футбольного мяча с настоящим свистком вместо палочки.

В программу праздника вошли конкурсы и презентации, фитнес-тренировки, выступления известных российских и зарубежных певцов и музыкантов. Кроме того, в рамках шоу прошли благотворительные аукционы, а многодетные семьи получили от спонсоров праздника туры на свои фабрики мороженого, доверху наполненную пломбиром сумку-холодильник и подарок от волшебника — 500 эскимо.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО