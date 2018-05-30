Гарри Поттера сняли в эротической фотосессии

Эта горячая фотосессия родилась в сотрудничестве фотографа Сары Хестер из Оклахомы и модели Закари Хоуэлла. «Мы познакомились на семинаре, и я никак не могла запомнить его имя, поэтому в шутку назвала его Гарри . И мне сразу пришла в голову идея сделать фотосессию в стиле Гарри Поттера, тем более я большая фанатка этого романа», — рассказала Сара.

Закари идею поддержал, и уже через неделю они встретились в будуарной обстановке.

«Обычно я не снимаю мужчин и мне было не очень комфортно. Но Зак сделал нашу работу очень лёгкой. Ещё у меня была замечательная команда, мы много шутили и смеялись», — поделилась воспоминаниями фотограф.

Давайте посмотрим, что у неё получилось.