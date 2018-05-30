«Все сначала удивлялись»: костромские предпринимательницы рассказывают о пути к успеху

Татьяна ЮМАТОВА, мастер по созданию цветочного оформления любых пространств, свадеб, фотосессий

— Идея заниматься созданием цветов ручной работы пришла 2 года назад в канун 8 марта. Очень хотелось удивить свою маму и подруг оригинальным подарком, так появились первые цветы. Они понравились окружающим, что я решила не останавливаться только на одном букете и стала развивать направление через интернет.

Мое преимущество в том, что материал, из которого создаются цветы экологичный, гиппоаллергенный, не выгорает на солнце, не боится воды и мороза. Цветы получаются легкими и реалистичными. Они не живые, но настолько реалистичные, что люди нюхали мои цветы, а были и такие, кто ставил их в вазы с водой и через месяц удивлялся, почему они не вянут. Ими можно украсить любой интерьер от дома до офиса, свадьбу, а также любое мероприятие или праздник в виде фотозон из ростовых цветов.

Олеся СИДОРОВА, владелица детского агентства «Лесико»

Дети — это очень круто. Детки — самые сложные зрители, их не обманешь. Это искренний и эмоциональный бизнес, поэтому я и выбрала эту стезю.

Сначала никто меня не воспринимал всерьез, а папа даже ругался, говорил что это — не основное в жизни! А оказалось, что это теперь — вся моя жизнь.

У нас большая классная команда, на рынке мы давно, и все знают, что у нас — качественно.

Я работала в группе компаний маркетологом, и ко мне обращались коллеги за помощью в изготовление и размещение рекламы. Тогда и возникла идея и желание открыть свой рекламный бизнес

Я боялась, что не будет полной загруженности в работе, а удивило то, что почти всегда аврал!

Основное наше преимущество — клиентоориентированность и маркетинговый комплексный подход. Помощь в продвижении, а не только дизайн и изготовление вывесок. Широкий ассортимент услуг, упаковка имиджа бизнеса под ключ, а также очень приятные цены при высоком качестве.

Екатерина ВОЛОЩЕНКО, совладелица студии красоты «Лето»

— Парикмахерским искусством занимаюсь 14 лет. Много было пройдено, попробовано, был даже момент, когда казалось — перегорела. Но любимые клиенты не дали. Так появилась студия красоты «ЛЕТО ». При открытии своего дела очень удивила отзывчивость людей, которые помогали, дарили подарки, услуги и переживали за нас. Делали много добра. Спасибо всем огромное!

Анастасия ЧЕБОТАРЕВА, фотограф

— Профессионально фотографией я занимаюсь более 10лет. Мой отец известный фотограф — Юрий Чеботарев . Я с детства видела мир фотографии. Сначала меня снимал папа в студии, как маленькую фотомодель, потом мне стало интересно фотографировать самой все вокруг. Со временем любительское фото стало профессией!

Думаю, что мое преимущество перед другими фотографами в том, что я научилась у папы работать с людьми и не бояться предлагать «пошалить»: бегать под проливным дождем, прыгать в лужи, купаться в свадебных нарядах. И еще у меня есть секреты, которые позволяют делать фото нестандартными, очень веселыми, а главное, настоящими и живыми!

— Идея открыть детский клуб возникла благодаря моей любимой дочке. Друзья удивились, что я решила совместить сферу проектирования с педагогической деятельностью.

К нам легко добраться из любой точки города, имеется большая парковка, у нас малочисленные группы, большое помещение, авторские программы, экологически чистый район, квалифицированные воспитатели, уютное и домашнее пространство, есть группы кратковременного и полного пребывания не только младшего, но и старшего возраста

Наташа ЗАХАРИНА, дизайнер аксессуаров из кожи Mayalen

— Я всегда любила кожаные вещи, в моей жизни никогда не было искусственной сумки. Но вот рюкзака своей мечты, я не могла найти и тогда я отправилась в Питер, сшить для себя тот самый рюкзак! Когда он был готов, я поняла, что это станет моим делом и, не раздумывая, стала обучаться всем тонкостям работы с кожей.

Окружающие меня всегда поддерживали, желали удачи и развития, никто не сомневался, что у меня получится, наверно потому, что я просто влюблена в процесс создания идеальной сумочки!

Алина ПЕРОВА, ювелир

— Это мое хобби, где я могу реализовать себя как художник и творец. Хочется показать, что ювелирные украшения бывают другими. Ручная работа — это то, что согревает и вдохновляет меня и моих покупателей.

Думаю, главное для ювелира — это собственный стиль в украшениях, знание различных техник, индивидуальный подход к покупателям.

Больше всего меня удивили положительная и даже хвалебная реакция и отзывы моих покупателей. Потому что сейчас я создаю не очень сложные украшения, и для меня это привычно. У них же это вызывает восторг.

— Честно говоря, я даже и не думала, что когда-то у меня будет свое дело.

Моя студия красоты появилась спонтанно, в один день, можно сказать.

Девочка распродавала оборудование, я хотела купить кушетку для массажа, а купила готовый бизнес. Поначалу было очень сложно, да и сейчас-то, если честно, нелегко.

Мы предлагаем весь спектр парикмахерских услуг. Сама я занимаюсь массажем, а также являюсь мастером сахарной эпиляции.

Я нашла дело, которое мне по-настоящему нравится, я кайфую от того, что я делаю, люблю своих клиентов, мне очень нравится общение с людьми, еще больше подогревают и дают силы их благодарные отзывы.

Валентина ЗАБАБАШКИНА, основатель Мастерской вкусных букетов «Мистер Фрукт»

— Многие спрашивают, почем «МИСТЕР Фрукт», а не «МИССИС Фрукт». Идея создания вкусных букетов пришла в голову моему мужу, он повар и очень творческий человек. На стыке кулинарии и творчества родилась наша мастерская вкусных букетов.

Меня удивило то, как быстро распространилась информация о нас. Мы почти не делали рекламы, большинство новых клиентов приходят от тех, кто однажды попробовал наши букетики.

Елена ДОМОРАДОВА, руководитель магазина одежды немецкого бренда Ulla Popken в Костроме

— Во время стажировки в Германии на Президентской программе получила задание от идейного вдохновителя найти марку одежды для дам размера «плюс». Потом это стало бизнесом. Магазину Ulla Popken в Костроме уже 7 лет. Это качественная и стильная одежда немецкого бренда.

Это не просто — выбрать себе одежду, в которой тебе будет комфортно и ты будешь выглядеть и ощущать себя на все 100%.

Девиз магазина — «Мой стиль — это мода, которая подходит мне», т.е не навязывание, а помощь в создании индивидуального стиля, образа.