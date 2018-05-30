Подруга Меган Маркл встречается с бывшим парнем Деми Мур

В то время как Джо Джонас уже давно нашел свою единственную — актрису сериала «Игра престолов» Софи Тернер , с которой скоро сыграет свадьбу, его брат Ник до сих пор в поисках. 25-летний актер и музыкант крутил романы со многими девушками — причем все, как правило, были значительно старше него: Кейт Хадсон , Дельта Гудрем, Деми Мур … С последней у Ника, впрочем, не задалось, и новый его выбор пал на болливудскую жемчужину Приянку Чопру — близкую подругу Меган Маркл.

Ник и Приянка пока только присматриваются друг к другу, но их флирт совершенно явно перерастает во что-то большее. Как рассказал источник изданию US Weekly, парочка переписывается круглые сутки и искренне наслаждается совместным времяпрепровождением, а рассказывать о своих отношениях никому не собирается. Да и зачем? Все равно вездесущие папарацци все узнают! Первые слухи о романе между музыкантом и актрисой, кстати, поползли еще в прошлом году после Бала института костюма Met Gala, на котором они позировали вдвоем и выглядели при этом донельзя счастливыми.

«Почему бы и нет? — уклончиво рассказывала потом Приянка на телешоу Джимми Киммела , когда ведущий спросил ее о возможной симпатии к Нику. — На Met Gala мы оказались за одним столиком и разговорились. Ник предложил мне пойти вместе с ним, и я легко согласилась. Все было очень мило. И да, мы неплохо дружим с тех пор».

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