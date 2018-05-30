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Смуглая кожа и кудри: солистка группы SEREBRO стала неузнаваема
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Смуглая кожа и кудри: солистка группы SEREBRO стала неузнаваема 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В прошлом году группу SEREBRO покинула Полина Фаворская, и с помощью кастинга продюсер Максим Фадеев нашел ей замену. Новой солисткой коллектива стала Татьяна Маргунова. Сейчас девушки продолжают гастролировать и радовать поклонников своими песнями. Еще одна вокалистка Ольга Серябкина также успевает выступать сольно под псевдонимом Moлли. Благодаря своей яркой внешности она всегда привлекает к себе внимание.
Сегодня Ольга удивила своих поклонников. Она опубликовала фото, на котором позирует в новом образе. Ее всегда прямые волосы превратились в мелкие кудри, а кожа приобрела темный оттенок. После такого преображения певицу не сразу узнали даже преданные фанаты. В «сторис» соцсети Instagram она также опубликовала видео, где можно поэтапно увидеть то, как она стала мулаткой. «Скоро будет оччч крутой сюрприз», — заинтриговала Серябкина поклонников.
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Пользователи Сети стали бурно обсуждать изменения во внешности артистки. Многим понравился ее новый образ. Ольгу даже сравнили с такими мировыми знаменитостями, как Бейонсе, Рианна и Холли Берри. Другим она напомнила певицу Алсу. Отметим, что Серябкина впервые привлекла внимание общественности после клипа Димы Билана «Мулатка» в 2004 году. Она исполнила роль девушки, сидящей на барной стойке. Тогда ей было всего девятнадцать лет. Для чего на этот раз звезда преобразилась, пока остается в тайне.
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