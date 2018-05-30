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«Завидуйте молча»: приморцев затравили за жалобу на громкий секс
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«Завидуйте молча»: приморцев затравили за жалобу на громкий секс 

Primpress 20 минут назад
Фото: Primpress
Забавное объявление обнаружили жильцы дома по улице Кипарисовая во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
Авторы объявления обратились к супружеской паре, проживающей в одной из квартир. По мнению их соседей, влюбленные шумят по ночам.
«Ваши истошные вопли и стоны каждую ночь слышны минимум на три этажа. Вчера мой ребенок проснулся примерно в час ночи с вопросом: «Мама, а кто это так громко умирает?» «Умирайте» тише!», — посоветовали жильцам их соседи.
Кроме того, соседи порекомендовали им использовать кляп «или другие подручные средства».
Фотография объявления вызвала бурную реакцию в одном из инстаграм-пабликов. Подписчики заявили, что авторы текста просто «завидуют» своим соседям. Пользователи буквально набросились на авторов объявления.
«Занимайтесь волшебством на всю! Пусть завидуют!».
«Ну не врите же. Не хватит горла орать «как минимум на три этажа».
«Считаю пост бредовым. Люди, занимайтесь сексом и радуйтесь жизни».
«Любите погромче, сделайте шумоизоляцию, не доводите соседей до греха, а то поставят вас на учет как злостных нарушителей тишины».
«Скоро в своей квартире даже чихнуть нельзя будет, что за люди, ну проявляют они свою любовь громко и что? Те, у кого дети есть вы, что без звука их делали или молодыми не были?»
«Походу во всем доме только в одной квартире регулярно «умирают».
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