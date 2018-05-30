Британец едва не потерял ногу из-за прикосновения к борщевику

Британец попал в больницу после прикосновения к борщевику и может лишиться возможности ходить. Об этом сообщает издание Metro.

По словам 32-летнего Натана Дэвиса из Уэльса, его проблемы начались в воскресенье, 20 мая, когда он решил подстричь садовые растения и живую ограду. Было жарко, поэтому мужчина работал в шортах. К концу дня на ногах были порезы и царапины, кроме того, он задел борщевик. Поначалу Дэвис не придал этому значения, однако ко вторнику на ноге появились волдыри. В пятницу его доставили в больницу.

«Врач только взглянул на мою ногу и сразу сказал, что нужна срочная операция», — говорит мужчины. Оказалось, что в волдыри попала инфекция. Ситуация осложнялась тем, что под ранами скопился воздух. В течение следующих нескольких дней его дважды прооперировали. По словам Дэвиса, ногу надрезали от коленной чашечки до голеностопного сустава.

Он ожидает третьей операции, после которой ему, возможно, понадобится кожная пластика Врачи опасаются, что инфекция могла распространиться на мышцу. В этом случае он лишится возможности ходить. «Какая-то часть меня хотела бы просто отрезать ногу ниже колена, — признается он. — Я в жизни не чувствовал такой боли».

Борщевик — многолетнее зонтичное растение, распространенное в Северном полушарии, в том числе в России. Прикосновение к борщевику резко повышает чувствительность организма к ультрафиолету. Непродолжительное облучение пораженного участка солнечным светом может вызвать ожог второй степени.