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Садовые дорожки из камня: 30 примеров на любой вкус
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Садовые дорожки из камня: 30 примеров на любой вкус 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
В соответствии с тенденциями последнего времени мы всё чаще стараемся максимально приблизить ландшафт своего садового участка к природному. Оттого и лабиринты бетонных дорожек, залитые под перпендикулярными углами, стремительно теряют свою актуальность.
А ведь их есть чем заменить. Дорожки из природного или искусственного камня, выложенные с умом и практичностью, помогут поддержать нужную атмосферу, станут яркими акцентом и при этом не растеряют функциональности.
Конечно, в качестве дорожек наиболее эффектно выглядит натуральный, вкопанный в землю камень, однако создать желанный эффект сегодня можно и при помощи залитых в форму бетонных булыжников. Композиция из разноцветной морской гальки, соединённой раствором — вариант для творческих натур с тонким вкусом и склонностью к кропотливой работе.
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