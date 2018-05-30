Юридические аспекты искусственного прерывания беременности

СодержаниеОтношение к аборту в разные эпохиИскусственное прерывание беременности в период античностиОтношение к абортам религииОтношение к аборту в Европе и РоссииПрерывание беременности в современном миреРоссийское законодательство о прерывании беременности

Искусственное прерывание беременности — один из наиболее сложных медицинских вопросов. Отношение к нему было неоднозначным во все времена, таким же оно остается и по сей день. Есть ярые противники аборта, которые говорят, что этот поступок недопустим не при каких обстоятельствах. А есть те, кто относится к этому более лояльно и считает, что в каждом случае последнее слово должно оставаться за женщиной, ведь она будет главным человеком, на кого лягут все тяготы ухода за младенцем. Кто же из них прав? Все подробности юридических моментов, касающихся аборта по желанию в новой статье на портале MedAboutMe.

Отношение к аборту в разные эпохи

Почему отношение к аборту по желанию женщины такое неоднозначное? В действительности, главная сложность заключается в том, что один человек принимает решение за того, кто не может на него повлиять. Противники прерывания беременности по желанию утверждают, что уже с дня зачатия эмбрион является полноценным человеком, и избавляться от него — это убийство. Остальные не видят в этом такой трагедии, ведь в сроке до 4-6 недель он не может думать и, возможно, не испытает страха.

Мнение относительно того, можно ли прервать только начавшуюся жизнь, было неодинаковым в различные эпохи. Так же оно различалось среди жителей разных стран и континентов. Отношение зависело от уровня жизни, особенностей государственного строя, экономических условий проживания граждан, плотности населения. Однако ведущим фактором являлось вероисповедание, вернее то, как с точки зрения религии воспринималось искусственное прерывание беременности, каком образом каралась сама женщина и тот, кто помог ей.

Искусственное прерывание беременности в период античности

В древние времени отношение к аборту было достаточно спокойным, он воспринимался как само собой разумеющееся. Во многих древних странах ребенок даже после рождения еще не считался человеком, для этого он должен был пройти обряд sublatio: отец поднимал младенца над своей головой в церкви. До появления на свет он вообще не воспринимался как полноценный член общества, его потеря не представляла никакой трагедии.

В Древней Греции аборт по желанию проводили очень часто. Однако методы, которые были популярны для этих целей, нередко были не только неэффективными, то и приводили к еще большим проблемам. Среди них было интенсивное постукивание по животу, введение во влагалище и матку разных растворов трав. Аристотель считал, если в браке был зачат ребенок, который не нужен семье, то он должен быть изгнан из живота до тех пор, пока не начал чувствовать. Платон вообще считал, что беременность, которая возникла у женщины старше 40 лет, при наличии живых детей, должна быть прервана, так как она часто заканчивалась рождением больных младенцев или смертью матери.

Однако уже во времена Римской Империи отношение к абортам изменилось с точностью до наоборот. Потеря ребенка, особенно мужского пола, воспринималась как лишение республики полноценного гражданина, работника или воина. Мать при этом, если была поймана, подвергалась жестокому наказанию.

Гиппократ всегда был противником аборта по желанию. Он категорически отказывал всем женщинам, которые просили его об этом одолжении.

Отношение к абортам религии

На востоке отношение к прерыванию беременности по желанию было неоднозначным. Он допускался лишь тогда, когда дальнейшее вынашивание ставило под угрозу жизнь женщины. Если при определенных обстоятельствах врачи констатировали тот факт, что дальнейшее вынашивание ребенка может погубить ее, то из двух жизней всегда выбиралась жизнь матери. В итоге ислам отводил ведущую роль в принятии решения медицинским специалистам и супругу. Самым оптимальным сроком, когда возможен аборт по мнению Шариата, — первые 40 дней беременности.

Христианство всегда было против искусственного прерывания беременности, считая его грехом, приравненным к убийству человека. «Бог дал, бог взял!» — так считают священники. Человек не может забирать жизнь, которая уже зародилась.

Отношение к аборту в Европе и России

Отношение к аборту в средние века было крайне негативное. В XV веке во многих европейских государствах (Англия, Германия, Франция) за этот поступок наказывали смертной казнью. В России приговор был аналогичным до конца XVII века, однако потом Петр I сделал наказание более мягким: изменил его на ссылку. Прерывание беременности запрещалось при любых обстоятельствах, при этом не учитывался риск для матери.

И, тем не менее, аборты проводились повсеместно, зачастую в криминальных условиях, неопытными повитухами, грязными инструментами. Нередко они заканчивались заражением крови и смертью женщины от инфекции или кровотечения. И только в 1920 году в Советском Союзе аборт был впервые легализован по причине личного желания. Далее, в связи с Гражданской, Великой Отечественной Войной и демографическим кризисом, прерывать беременность вновь запретили. И окончательно запрет был снят в 1955 год и так остается по сегодняшний день.

За Россией последовали и другие европейские страны, но в разное время, некоторые совсем недавно.

Прерывание беременности в современном мире

На сегодняшний день в 56 из практически 200 стран мира разрешено искусственное прерывание беременности по желанию женщины. Наиболее толерантны к этому вопросу Северная Америка и Европа, и сохраняют критическое отношение страны Африки и Южной Америки. В каждой стране, где разрешается аборт по желанию, существуют определенные ограничения. Главным критерием, допускающим проведение этой процедуры, является угроза для жизни женщины. В некоторых странах разрешается прервать беременность после изнасилования, инцеста или в случае, если плод развивается с серьезными отклонениями (Польша, Испания, Лихтенштейн).

Среди Азиатских стран самыми толерантными являются Турция, Китай, Вьетнам. Там допускается проведение прерывания беременности по желанию. Однако практически все остальные страны Азии их не поддерживают.

Российское законодательство о прерывании беременности

В России отношение к прерыванию беременности по желанию достаточно терпимое. Практика показала, что запреты, в том числе на алкоголь, не оказывают воспитательной функции. Нежелательная беременность — явление, которое происходит постоянно. При полном запрете искусственного прерывания беременности, как это было во времена с 26 по 55 года, оно все равно проводилось. Однако при этом имели место криминальные аборты без соблюдения стерильности, в результате чего здоровье женщины нередко было покалечено на всю оставшуюся жизнь. Правительство нашей страны пошло на этот ответственный шаг, которым можно назвать разрешение абортов по желанию, исключительно из соображений, что проведение процедуры в медицинском учреждении специалистами является меньшим злом.

На сегодняшний день существуют следующие законы и правила, касающиеся абортов.

Искусственное прерывание беременности по желанию можно проводить в сроке не позднее 12 недель при условии заполнения добровольного информированного согласия. Для того чтобы принять правильное решение, женщине дается 48 часов с даты обращения в клинику (в сроках 4-7, 11-12 недель) и 7 суток в сроке от 8 до 10 недель. Аборт по собственному желанию девушке до 15 лет, до 16 недель, страдающих наркоманией, проводится только при информированном согласии родителей. Если зачатие наступило в результате изнасилования, то прервать беременность можно в сроке не позднее 22 недель. Если есть угроза для жизни матери, то прерывание беременности по медицинским показаниям допускается на любом сроке. За проведение аборта вне медицинского учреждения лицу, которое к этому причастно, грозит уголовный срок. Если совершалась попытка криминального прерывания беременности, в сроке от 6 месяцев, при которых плод уже считается жизнеспособным, то это расценивается уже как покушение на убийство. Однако последние 2 пункта касаются лишь лица, проводившего прерывание беременности. Самой женщине при этом уголовный срок не грозит из гуманных соображений.

Вопрос прерывания беременности по желанию очень сложный и отношение к нему неоднозначное. В последнее время заговорили еще и о том, чтобы дать возможности отцу будущего ребенка решать, жить ли младенцу или нет. Пока нет определенного закона, по которому он может принудить женщину прервать беременность, если она ему не нужна. Ведь при любом аборте жизнь и здоровье последней находится под угрозой.

Однако зачатие происходит при участии двоих, и они вместе должны решать, как они будут жить дальше. В любом случае задачей грамотного думающего человека, причем, как женщины, так и мужчины, является планирование семьи, контроль за количеством детей путем применения контрацептивных средств. Аборт — это крайняя мера, и при любой возможности следует избегать ее.

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