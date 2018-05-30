Кровные связи: знаменитости, о чьем родстве вы даже не подозревали 

Ученые давно выдвигают гипотезы, что все населяющие сейчас планету люди имеют общих предков, и подобные догадки подтверждают упомянутые ниже знаменитости. Эти звезды состоят в родственных связях, о которых долгое время не подозревали или обрели их со временем.
Мерил Стрип & Брук Шилдс
Знаменитые актрисы являются непосредственно друг для друга двоюродными тетей и племянницей. Эксперты установили, что родители этих известных женщин имели общих предков с германскими корнями. Барак Обама & Брэд Питт
Обама не скрывал, что имеет родственников в сфере искусства, и одним из таковых выступает непосредственно Питт. Политику звезда Голливуда приходится девятиюродным кузеном. Эдвин Хикман выступал для сторон общим предком, притом он также имеет кровные связи с Мэрилин Монро и даже самой Елизаветой II. Мадонна & Селин Дион
Известные певицы состоят в родственных связях, являясь хоть и дальними, но все же сестрами. Общий предок указанных знаменитостей жил еще в XVII столетии и работал плотником. Дэвид Бекхэм & Элизабет Херли
Эти представители мира шоу-бизнеса приходятся друг другу кумовьями, поскольку актриса охотно согласилась стать крестной сразу для двух детей семьи футболиста. В свою очередь, Херли также успела обеспечить себе близкие связи с Хью Грантом, назначив его крестным отцом своих отпрысков. Антонио Бандерас & Дакота Джонсон
Известная сейчас молодая актриса является падчерицей не менее знаменитого представителя Голливуда, который занимался воспитанием будущей звезды в период брака с Мелани Гриффит. Последняя родила наследницу в союзе Доном Джонсоном, а актерская карьера Дакоты стартовала с ленты «Женщина без правил, где кресло режиссера занимал Бандерас. Хоакин Феникс & Бен Аффлек
Кейси Аффлек, младший брат своего более известного родственника, сыграл свадьбу непосредственно с сестрой Феникса. В итоге упомянутые голливудские актеры получили общих племянников, благодаря которым породнились. Джейсон Момоа & Зои Кравиц
Звезда „Игра престолов“ создает впечатление мачо, но вне экрана он уже давно остепенился, состоя в браке со своей коллегой Лизой Боне. У последней, в свою очередь, есть дочь, рожденная еще в союзе с Лени Кравицем, а Момоа она приходится падчерицей.]]>