Кровные связи: знаменитости, о чьем родстве вы даже не подозревали

Ученые давно выдвигают гипотезы, что все населяющие сейчас планету люди имеют общих предков, и подобные догадки подтверждают упомянутые ниже знаменитости. Эти звезды состоят в родственных связях, о которых долгое время не подозревали или обрели их со временем.

Знаменитые актрисы являются непосредственно друг для друга двоюродными тетей и племянницей. Эксперты установили, что родители этих известных женщин имели общих предков с германскими корнями. Барак Обама & ​Брэд Питт

Обама не скрывал, что имеет родственников в сфере искусства, и одним из таковых выступает непосредственно Питт. Политику звезда Голливуда приходится девятиюродным кузеном. Эдвин Хикман выступал для сторон общим предком, притом он также имеет кровные связи с Мэрилин Монро и даже самой Елизаветой II Мадонна & Селин Дион

Элизабет Херли Известные певицы состоят в родственных связях, являясь хоть и дальними, но все же сестрами. Общий предок указанных знаменитостей жил еще в XVII столетии и работал плотником. Дэвид Бекхэм

Дакота Джонсон Эти представители мира шоу-бизнеса приходятся друг другу кумовьями, поскольку актриса охотно согласилась стать крестной сразу для двух детей семьи футболиста. В свою очередь, Херли также успела обеспечить себе близкие связи с Хью Грантом , назначив его крестным отцом своих отпрысков. Антонио Бандерас

Кейси Аффлек, младший брат своего более известного родственника, сыграл свадьбу непосредственно с сестрой Феникса. В итоге упомянутые голливудские актеры получили общих племянников, благодаря которым породнились. Джейсон Момоа & Зои Кравиц

Звезда „Игра престолов“ создает впечатление мачо, но вне экрана он уже давно остепенился, состоя в браке со своей коллегой Лизой Боне. У последней, в свою очередь, есть дочь, рожденная еще в союзе с Лени Кравицем, а Момоа она приходится падчерицей.]]>