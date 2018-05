Пит Дэвидсон подогрел слухи о романе с Арианой Гранде новой фотографией

Недавно в сети появились слухи о новом романе Арианы Гранде с телеведущим Питом Дэвидсоном. Эта информация появилась через несколько дней после расставания певицы с рэпером Маком Миллером. Позже она рассказала о том, что ее экс-возлюбленный «не мог держать себя в руках». Именно поэтому они решили расстаться.

Поклонники продолжают находить подтверждения нового романа в соыиальных сетях знаменитостей. Недавно в «историях» у Пита Дэвидсона была замечена рука Арианы, а теперь он поделился первой совместной фотографией, которая только подогревает новые слухи. Звезды сфотографировались в мантиях из фильма «Гарри Поттер» и решили поделиться этим в Инстаграм. «Тайная комната была открыта…», — подписал фото Пит. Подпичики предполагают, что эта фраза относится и к его новым отношениям, поэтому поздравляют пару в комментариях.

the chamber of secrets has been opened …

