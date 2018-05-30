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Пит Дэвидсон подогрел слухи о романе с Арианой Гранде новой фотографией
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Пит Дэвидсон подогрел слухи о романе с Арианой Гранде новой фотографией 

Журнал ОК! 1 час назад
Недавно в сети появились слухи о новом романе Арианы Гранде с телеведущим Питом Дэвидсоном. Эта информация появилась через несколько дней после расставания певицы с рэпером Маком Миллером. Позже она рассказала о том, что ее экс-возлюбленный «не мог держать себя в руках». Именно поэтому они решили расстаться.
Поклонники продолжают находить подтверждения нового романа в соыиальных сетях знаменитостей. Недавно в «историях» у Пита Дэвидсона была замечена рука Арианы, а теперь он поделился первой совместной фотографией, которая только подогревает новые слухи. Звезды сфотографировались в мантиях из фильма «Гарри Поттер» и решили поделиться этим в Инстаграм. «Тайная комната была открыта…», — подписал фото Пит. Подпичики предполагают, что эта фраза относится и к его новым отношениям, поэтому поздравляют пару в комментариях.
the chamber of secrets has been opened …
A post shared by Pete Davidson (@petedavidson) on  May 30, 2018 at 10:00am PDT
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