Pusha T обвинил Дрейка в том, что у него есть внебрачный ребенок

Между хип-хоп исполнителями Дрейком и Pusha T разгорелся нешуточный скандал. Сначала Pusha T обвинил своего оппонента в том, что тот не сам пишет свои тексты. Позже Дрейк записал ответный трек, где пообещал выслать продюсеру Канье Уэсту счет в размере 100 тысяч долларов.

Теперь Pusha T записал еще один сингл, в котором выяснилось, что у Дрейка есть внебрачный ребенок от порноактрисы Софи Брюссо. Он обвиняет своего оппонента в том, что он не помогает и скрывает своего сына, а также не уважает ее мать. Pusha T призывает Дрейка вернуться к своей экс-возлюбленной, забыть о том, что она порнозвезда, и вместе воспитывать подростающего ребенка.

Пока что Дрейк не давал никаких комментариев. Чуть больше года назад таблоиды также писали о том, что Софи Брюссо ждет ребенка от известного рэпера, но никто не давал этому подтверждений и все об этом забыли. Судя по социальным сетям девушки, сын родился осенью, и его назвали Адонис.

#BabyAdonis #MySon #MyLove?

A post shared by Sophie Brussaux (@sophiebrussaux) on Oct 19, 2017 at 9:21am PDT