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Pusha T обвинил Дрейка в том, что у него есть внебрачный ребенок
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Pusha T обвинил Дрейка в том, что у него есть внебрачный ребенок 

Журнал ОК! 27 минут назад
Между хип-хоп исполнителями Дрейком и Pusha T разгорелся нешуточный скандал. Сначала Pusha T обвинил своего оппонента в том, что тот не сам пишет свои тексты. Позже Дрейк записал ответный трек, где пообещал выслать продюсеру Канье Уэсту счет в размере 100 тысяч долларов.
Теперь Pusha T записал еще один сингл, в котором выяснилось, что у Дрейка есть внебрачный ребенок от порноактрисы Софи Брюссо. Он обвиняет своего оппонента в том, что он не помогает и скрывает своего сына, а также не уважает ее мать. Pusha T призывает Дрейка вернуться к своей экс-возлюбленной, забыть о том, что она порнозвезда, и вместе воспитывать подростающего ребенка.
Пока что Дрейк не давал никаких комментариев. Чуть больше года назад таблоиды также писали о том, что Софи Брюссо ждет ребенка от известного рэпера, но никто не давал этому подтверждений и все об этом забыли. Судя по социальным сетям девушки, сын родился осенью, и его назвали Адонис.
#BabyAdonis #MySon #MyLove?
A post shared by Sophie Brussaux (@sophiebrussaux) on  Oct 19, 2017 at 9:21am PDT
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