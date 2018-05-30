После сообщений о предательстве Сати Казанова появляется на мероприятиях без мужа

В октябре прошлого года 35-летняя Сати Казанова вышла замуж. Ее избранником стал итальянский фотограф Стефано. Не прошло и года, а Сати опубликовала на своей странице в микроблоге неоднозначный пост, в котором она говорит о предательстве и тирании. Подписчики решили, что речь идет о супруге артистки. «Вас когда-нибудь предавали? Наверное, самое болезненное из испытаний. Земля уходит из под ног, ощущение такой беспомощности, растерянности… В этот момент нет способности войти в шкуру того, кто предал: чем он руководствовался, что его вынудило на такой поступок… Собственная боль и ярость заглушают все остальное. Ещё один рубец на сердце… А ведь рубцеватому сердцу трудно быть мягким и сострадательным…», — написала Казанова.

После сообщений о предательстве Сати Казанова появляется на светских мероприятий в гордом одиночестве. На церемонию вручения премии RU.TV артистка приехала с подругой, ее супруг в это время публиковал снимки из Милана. Похоже, слухи о расставании пары могут оказаться правдой.