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После сообщений о предательстве Сати Казанова появляется на мероприятиях без мужа
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После сообщений о предательстве Сати Казанова появляется на мероприятиях без мужа 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В октябре прошлого года 35-летняя Сати Казанова вышла замуж. Ее избранником стал итальянский фотограф Стефано. Не прошло и года, а Сати опубликовала на своей странице в микроблоге неоднозначный пост, в котором она говорит о предательстве и тирании. Подписчики решили, что речь идет о супруге артистки. «Вас когда-нибудь предавали? Наверное, самое болезненное из испытаний. Земля уходит из под ног, ощущение такой беспомощности, растерянности… В этот момент нет способности войти в шкуру того, кто предал: чем он руководствовался, что его вынудило на такой поступок… Собственная боль и ярость заглушают все остальное. Ещё один рубец на сердце… А ведь рубцеватому сердцу трудно быть мягким и сострадательным…», — написала Казанова.
После сообщений о предательстве Сати Казанова появляется на светских мероприятий в гордом одиночестве. На церемонию вручения премии RU.TV артистка приехала с подругой, ее супруг в это время публиковал снимки из Милана. Похоже, слухи о расставании пары могут оказаться правдой.
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