Медсестра была шокирована, увидев это в доме пациента…

Я никогда в жизни не чувствовала себя такой неблагодарной, как сегодня.

Кто-то однажды сказал мне, что не имеет значения, что у вас есть сейчас, потому что, всегда будет казаться, что этого недостаточно, и вам нужно больше. В последнее время я была так расстроена, потому что хотела материальных вещей в жизни. Обувь, новую машину и т. д.

Я личный помощник по уходу, (медсестра на дому). Я забочусь о людях, со всеми типами условий. Я была у своих клиентов дома этим утром, и одна из работ, которую он попросил меня сделать для него, было вымыть холодильник. Я открыла его, была просто шокирована. Повернувшись, я спросила, кто покупает ему еду. Он указал на себя и посмотрел вниз, как будто ему было стыдно.

Он сказал, что покупает еду тогда, когда у него есть на это деньги. Я заплакала. Я никогда в жизни не видела такого пустого холодильника. БЛАГОДАРЮ ГОСПОДА… Внезапно я поняла, что мои потребности — это желания, а его желания — это потребности. Ведь для того, чтобы выжить и жить нужно кушать регулярно.

Я вымыла его холодильник и ушла, когда моя смена закончилась. Но когда я села в машину, я знала, что не могу пойти домой, зная все это.

Я взяла свои деньги и наполнила его холодильник едой как можно больше.

Это сообщение для всех, чтобы показать, что есть так много людей, у которых положение гораздо хуже, чем у нас. Я открыла глаза и поняла, что мне нужно перестать злиться на то, чего у меня нет, и начать ценить то, что у меня есть.