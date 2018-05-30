Лежачие коллаборационистки

После освобождения оккупированных Германией территорий европейских государств тысячи женщин, состоявших в личных отношениях с немецкими солдатами и офицерами, были подвержены унизительным и жестоким экзекуциям от рук своих сограждан.

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1. Наиболее активно преследовали своих соотечественниц французы. Гнев от поражения, долгих лет оккупации, раскола страны освобожденная Франция вымещала на этих девушках.

2. В ходе кампании по выявлению коллаборационистов и расправе над ними, получившей название L’épuration sauvage, около 30 тысяч девушек, подозревавшихся в связях с немцами, были подвергнуты публичным унижениям.

3. Зачастую таким образом сводили личные счеты, а многие из наиболее активных участников так пытались спасти самих себя, отвлекая внимание от своего сотрудничества с оккупационными властями.

4. Очевидец тех событий: «Мимо нас под аккомпанемент ругани и угроз медленно ехал открытый грузовик. В кузове было около дюжины женщин, все — с обритыми наголо головами, низко опущенными от стыда». Кадры хроники — олицетворение этих слов.

5. Зачастую на бритье головы не останавливались, рисовали краской свастику на лице или выжигали клеймо на лбу.

6. Были и случаи самосуда, когда девушек просто расстреливали. Многие, не выдержав позора, покончили жизнь самоубийством.

7. Они были признаны «национально недостойными», многие получили от шести месяцев до одного года тюрьмы с последующим понижением в правах еще на год. В народе этот последний год называли «годом национального стыда». Подобное происходило и в других освобожденных европейских странах.

8. Но еще об одном аспекте стыдливо молчали на протяжении десятилетий — это родившиеся от немецких военнослужащих дети. Они были дважды отверженными — рожденные вне брака, плод связи с врагом.

9. По разным подсчетам, в той же Франции родилось более 200 тысяч так называемых «детей оккупации», но, как ни странно, те же французы отнеслись к ним наиболее лояльно, ограничившись лишь запретом на немецкие имена и изучение немецкого языка. Хоть и были случаи нападок со стороны детей и взрослых, от многих матери отказались и они воспитывались в детских домах.

10. В одном из рассказов Сомерсета Моэма — «Непокоренная», созданном в 1944 году, — главная героиня убивает своего ребенка, рожденного от немецкого солдата. Это не вымысел — подобные случаи также характеризовали то время.

11. Основатель французско–германской ассоциации детей оккупации «Сердца без границ», насчитывающей сейчас около 300 членов, француз, сын немецкого военнослужащего: «Мы основали эту ассоциацию, поскольку общество ущемляло наши права. Причина — мы были франко–немецкими детьми, зачатыми во время Второй мировой войны. Объединились мы для того, чтобы совместно заниматься поиском наших родителей, помогать друг другу и проводить работу по сохранению исторической памяти. Почему сейчас? Раньше это было невозможно сделать: тема оставалась табу».

12. К слову, в сегодняшней Германии существует законодательная норма, согласно которой дети немецких военнослужащих, рожденные от французских матерей, имеют право на немецкое гражданство…

13. В Норвегии таких девушек было около 15 тысяч, и пять тысяч, родившие детей от немцев, были осуждены на полтора года принудительного труда, а почти всех детей с подачи правительства объявили умственно неполноценными и отправили в дома для душевнобольных, где они содержались вплоть до 60–х годов.

14. Норвежский Союз детей войны позже заявит о том, что «нацистскую икру» и «недоумков» — так называли этих детей — использовали для испытания медицинских препаратов.

15. Лишь в 2005 году норвежский парламент принесет официальные извинения этим невинным жертвам и утвердит компенсацию за пережитое в размере 3 тысяч евро. Эта сумма могла быть увеличена, если пострадавший предоставит документальные подтверждения того, что столкнулся с ненавистью, страхом и недоверием из–за своего происхождения.