«От прежней только грудь осталась»: в Сети обсудили снимки Памелы Андерсон 

Звездная актриса Памела Андерсон вышла в свет в откровенном платье, однако все внимание публики на этот раз было приковано не к телу, а к лицу звезды. Без привычного яркого макияжа и после ряда вмешательств оно перестало быть узнаваемым.
Звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон порадовала публику, появившись на благотворительном вечере в Париже. Для редкого выхода в свет 50-летняя актриса выбрала кремовое шелковое платье в пол, которое подчеркнуло все ее достоинства. Глубокое декольте продемонстрировало предмет восторгов миллионов мужчин по всему миру — силиконовую грудь Андерсон, а разрез в нижней части платья позволял увидеть ее стройные длинные ноги.
При этом лицо улыбающейся и позирующей фотографам Памелы с припухлостями и синяками под глазами стало практически неузнаваемым. После публикации снимков в Сети заметили, что распознать секс-символ 90-х годов стало практически невозможно. Внимательные пользователи соцсетей полагают, что актриса сделала ряд пластических операций и косметических процедур, которые так изменили ее лицо. Некоторые комментаторы посоветовали Памеле Андерсон задуматься о смене имиджа и начать носить наряды, более соответствующие ее возрасту. «Куда такое платье в таком возрасте?» «Другой как будто человек»
«От прежней Памелы только грудь осталась» «C филлерами переборщила. Зато ноги идеальные» «Пора Памеле уходить в скромную элегантность» Памела Андерсон несколько лет была замужем за рок-музыкантом Томми Ли и родила ему двух сыновей: Брендона и Дилана. Отношения мужа и жены всегда были весьма эмоциональны, они неоднократно расставались и сходились вновь. А теперь страсти стали бушевать между отцом и сыном. Так, Томми Ли решил подавать в суд на 21-летнего отпрыска Брендона за избиение. Молодой человек пояснил, что лишь оборонялся, а отец находился в алкогольном опьянении и оскорблял его мать. К слову, Памела в этом конфликте ожидаемо встала на сторону сына, заявив, что ее бывший муж сам виноват в неприятном происшествии.