«Секс» в алюминиевой обложке: фотокнига, сделавшая Мадонну воплощением греха

Есть такие книги, которые многие хотели бы приобрести, но новых тиражей нет, а существующие экземпляры никто не согласится продать ни за какие коврижки. Один из таких фолиантов — книга-фотоальбом под названием Sex. 128 страниц сексуальных фантазий Мадонны в образе госпожи Диты.

Книга, вышедшая 21 октября 1992 года, незадолго до релиза альбома Erotica, имела оглушительный коммерческий успех и возглавила список бестселлеров по версии The New York Times . Притом что негодовали даже некоторые фанаты Мадонны. Уж слишком откровенно фотографии раскрывали темы однополой любви и садомазохизма. Впрочем, ничего другого от скандально известного фотографа Стивена Майзела (Steven Meisel) ожидать нельзя.

Осторожно! Материал, представленный в подборке, предназначен для людей старше 18 лет.

Источник: Good-post

Помимо Мадонны , для Майзела позировали супермодель Наоми Кэмпбелл , звезда гей-порно Джоуи Стефано, актер Удо Кир , рэперы Биг Дэдди Кейн и Ванилла Айс. Но центральным персонажем стала, конечно, певица. После выхода книги журналисты ставили крест на ее карьере, называя Мадонну секс-маньяком и воплощением греха.

Поп-дива парировала нападки так: «Задача моего творчества — научить людей не стыдиться себя, своего тела, своей внешности, своих желаний и сексуальных фантазий. Именно страх является причиной и фанатизма, и сексизма, и расизма, и гомофобии».

Тексту в книге отведена второстепенная роль. Но она не сводится к подписям под фотографиями, а имеет вполне самостоятельную смысловую нагрузку. Повествование состоит из нескольких независимых частей, а в качестве предисловия был использован куплет из песни Erotica, который завершается такой фразой: «I’ll teach you how to fuck» («Я научу тебя трахаться»).

Оформление книги великолепно. Пластиковый пакет, в который было упаковано издание, напоминал упаковку презерватива. Обложка — алюминиевая панель с выгравированным названием и индивидуальным номером на обороте. Текст напечатан различными вычурными шрифтами, а некоторые страницы имитируют рукописи.

Люси О’Брайен в своей книге о Мадонне писала: «Книгой „Секс“ Мадонна представила оборотную сторону голливудской мечты. Сколько желающих стать кинозвездами приезжали в Лос-Анджелес за славой и кончали съемками в периферийных порнофильмах».