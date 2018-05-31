Мамин опыт: крапивница — это кошмар!

Вообще сначала небольшие пятна меня не удивили. У Ильи и раньше бывала небольшая сыпь на жаропонижающие сиропы. Однако красные точки на лице и теле, появившись, быстро начали увеличиваться, а к вечеру опухли. К тому же малыша мучил зуд, от которого не помогали Бепантен и примочки с содой. Испугавшись отека Квинке, я решила не тянуть до утра, с чем сразу согласилась диспетчер скорой.

К приезду врачей сын напоминал то ли леопарда, то ли попавшего в пчелиный улей: пухлые пятна были буквально везде, от ушей до живота и ног. Бригада с порога заявила: «Ну, конечно, крапивница». В ответ на мой недоуменный взгляд одна из врачей пояснила: «Системная аллергическая реакция. Вспоминайте, что ел и пил, а мы пока укол сделаем. Держите крепче, он болезненный».

Бедняге ввели Преднизолон, а я перебирала варианты, что стало причиной крапивницы. По словам врачей, вызвать её может что угодно: от огурцов с нитратами до нового лекарства. В нашем случае, очевидно, был второй вариант, ведь пятна появились после ингаляции с Лазолваном.

Впрочем, крапивница могла означать и отложенную реакцию на принятый несколько дней назад антибиотик. В любом случае исключить нужно было всё, что вызывало подозрения.

Фельдшеры скорой предложили госпитализацию, от которой я отказалась, и объяснили, с какими симптомами крапивницы срочно обращаться к врачам:

покраснения по всему телу, их диаметр больше 2 мм,

пятна (особенно на губах и веках) опухают;

ребёнок часто и тяжело дышит.

Схему лечения назначила педиатр, не удивившаяся ночному звонку («Что опять с Ильёй?), но впечатлённая фотографиями несчастья. Врач подробно объяснила, как обычно лечат крапивницу:

Чтобы убрать аллергическую реакцию, дают антигистаминные (обычно Супрастин; Зодак, Фенистил менее эффективны).

Избавляют от интоксикации абсорбенты, например Энтеросгель, Полисорб или активированный уголь. Между антигистаминным и абсорбентом должен быть интервал не меньше часа.

Если пятна зудят, поможет примочка Циндол или цинковая мазь.

Покраснения шершавые? Нужен эмолент или обычное оливковое масло. (Я использовала «Липикар».)

Несколько дней больному и мне как кормящей маме прописана гипоаллергенная диета.

Помимо явных аллергенов (орехи, икра, цитрусовые), пришлось исключить из рациона молочные продукты, яйца, рыбу, все фрукты и овощи оранжевого и красного цвета.

На следующий день припухлости и зуд исчезли, а ещё через три дня от красных пятен не осталось и следа. На всякий случай я вклеила в медицинские документы сына бумажку с надписью «Аллергия на Амброксол» и всегда беру с собой средство от аллергии. Хотя можно ли предусмотреть всё, когда у тебя растёт аллергик…