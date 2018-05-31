«Плечи, как у пловца»: неудачный снимок Глюкозы озаботил обывателей

Певица Глюкоза часто демонстрирует многочисленным поклонникам свое шикарное тело, и сейчас звезда блеснула стройностью в купальнике из латекса. Однако из-за неудачного ракурса пропорции фигуры были нарушены и публика с недоумением акцентировала внимание на подозрительно коротких ногах знаменитости.

Наталья Чистякова-Ионова, она же Глюкоза, любит оказываться в центре внимания, а также считает преступлением прятать от мира свои формы. А потому знаменитость неоднократно надевает провокационные наряды, в которых беззастенчиво показывает все, чем наградила ее природа. Стоит ли говорить, что постановочные фотосессии у звезды также идут с акцентом на ее соблазнительную фигуру. На днях Глюкоза в купальнике из латекса разлеглась в море из зефира, приняв весьма кокетливую и призывную позу. Но, увы, из-за неудачного ракурса вместо красавицы поклонники увидели девушку с огромными плечами и короткими ногами.

Рассмотрев как следует обнародованный снимок, почитатели единогласно пришли к неутешительному выводу — фотограф зачем-то укоротил ноги звезды, да еще заставил полностью развернуть плечи в кадр, сделав верх певицы слишком массивным. Творчески разложенные волосы в стиле Медузы Горгоны лишь добавили диспропорции, визуально вытянув и без того доминирующую верхнюю часть тела. Так что разочарованные поклонники попросили Глюкозу придирчивее подбирать себе фотографов и больше не работать с этим мастером, который сумел испортить столь привлекательный силуэт певицы.

«Очень красиво, но ноги короткие! Фотографа на мыло!» «Неудачное фото, фигура выглядит странно…» «Кожа выглядит великолепно.. Но плечи, как у пловца, да и ноги зачем укоротили?» «Как можно было испортить такую красоту? У вас хорошая фигура, а тут пропорциональность нарушена»

Впрочем нашлись и те, кто неудачный снимок принял за знамение, что пора бы Глюкозе пересмотреть свое амплуа и перестать делать акценты на сексуальность и соблазн. Ведь почитатели уже порядком устали от бесконечной череды полураздетых выходов знаменитости, и, вяло наблюдая за очередной провокацией, просят Наталью повзрослеть и попробовать сменить нижнее белье на чуть более скромные наряды.