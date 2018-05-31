Кому наставники только навредят

Наставничество как процесс обучения сложно поддается регламентам и еще меньше входит в какие-либо рамки. Перечислять форматы, варианты, положительные стороны и практические инструменты подобного типа образования можно долго. И как бы ни хотелось сказать, что это полезно для всех — даже в этой сфере можно найти тех, кому наставничество может только навредить. Эксперт HR-tv.ru региональный директор Фонда «Будущие Лидеры» Тимур Али-Заде согласился охарактеризовать данную категорию сотрудников.

Те, кто связан с художественной сферой деятельности

Тут вопрос касается скорее технического наставничества. Передать опыт последовательности действий или выбора материалов можно. Но не научить «видеть». В художественной сфере не получится сказать менти: «Посмотри на этот цвет, закрой глаза и представь именно это». Пределы фантазии каждого человека ограничиваются лишь её пределами.

Те, кто связан с кулинарией, виноделием и всем, что связано с сенсорными рецепторами

Примерно такая же ситуация, как и с художественными сферами. Научить быстро резать ножом продукты или правильно передвигаться по кухне можно. Даже создавать рецепты, основываясь на сочетаемости продуктов. Но нельзя научить чувствовать вкус, рисковать, смешивая в одном блюде несочетаемые продукты.

Те, кто живет «здесь и сейчас»

Есть люди, которые живут строго настоящим временем, нет в их мировоззрении ни прошлого, ни, тем более, будущего. Что будет завтра или через неделю не имеет значения. С одной стороны, это хорошо, а с другой — не очень. Для тех, кто живет в данный момент времени характерен такой подход к бытию: заботиться о завтрашнем дне не нужно вообще, не имеет смысла развиваться, совершенствоваться, идти вперед. Потому что есть «здесь и сейчас». Такие люди годами могут работать на должностях третьего помощника при том, что обладают потенциалом для регулярного повышения. Таким людям наставники навредят лишь потому, что для подопечных это будет чрезмерный стресс: когда каждый день будут говорить о развитии, завтрашнем дне, стратегии и прочих долгосрочных вещах.

Те, кто не определился с долгосрочными профессиональными планами

Нередки ситуации, когда человек берет подработку на месяц или на лето, просто чтобы подзаработать. В таком формате наставник опять же будет вызывать только стресс и массу вопросов. Ведь человек пришел подработать и изначально принял для себя решение что не хочет развиваться в сфере фастфуда или клининга.

Интроверты крайней степени

Для некоторых людей сам факт общения представляет собой проблему. Интроверты — как раз те, кому наставник может навредить по причине их замкнутости и отсутствия доверия к неизвестному человеку. Интроверт куда вероятнее пойдет за советом к тому, кому доверяет, плюс инициатива будет исходить от самого человека, а это в корне меняет ситуацию.

Частные случаи:

Те, кто хочет иммигрировать

Тут вопрос скорее в своевременности и опыте наставника. Если в начале общения наставник понимает, что его подопечный планирует работать в другой стране, то нужно разумно оценить имеющийся опыт и честно сказать, если нет знаний по международным рынкам. В противном случае можно получить наставника, который будет передавать ненужные знания.

Те, кто четко знает, что собирается делать

Иногда взгляд со стороны может помочь, но нередки ситуации, когда внезапный совет со стороны может сбить человека с пути или даже уничтожить гладко выстроенную стратегию развития карьеры. Поэтому каждый наставник должен отдавать себе отчет о форме и времени совета.

Когда профессия отжила свое

Все больше профессий уходят из обращения из-за ненужности или наступления информационной эпохи, когда ряд функционала передается машинам. В таком формате это может быть обучение в рамках хобби, но уже не профессии. Хотя, конечно, Rolls-Royce до сих пор собирают вручную.

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