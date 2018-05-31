10 соблазнов фрилансера, или Что мешает работать дома

Работа фрилансера офисным служащим кажется чуть ли не идеальной: никаких поездок в транспорте в час пик, назойливых коллег и неадекватных начальников. Можно хоть целый день не вылезать из кровати. На самом деле, такие условия выдержат далеко не все. Мало кто догадывается, но работа из дома может оказаться даже сложнее, чем в офисе. Фрилансеры, которые ищут заказы с помощью онлайн-сервиса YouDo.com, рассказали о самых больших соблазнах и способах борьбы с ними.

На самом деле, это вопрос не просто силы воли, но и ваших биоритмов. Если вам комфортно работать ночью и просыпаться после 12:00, пусть так и будет. Главное засиживаться за компьютером до утра из-за любимого сериала. Важно найти свои часы пиковой активности. «Я продуктивно работаю ранним утром до обеда и вечером, после 18:00, до сна. В это время я планирую всю основную работу и переговоры. Получается а-ля испанский рабочий день — в середине дня сиеста» — говорит Виктор, бизнес-аналитик из Санкт-Петербурга.

Некоторым заказчикам всё равно, есть ли у вас другие клиенты, планы и дела, поэтому ваш рабочий день длится 24 часа. Нормального графика удастся придерживаться только если создать себе самому расписание.

Максим, программист из Владивостока, объясняет: «Обычно люди не делают различий между своим рабочим местом и домашней жизнью, что всегда негативно сказывается на трудоспособности. Я считаю, что это одна из базовых трудностей, которая мешает достичь успеха. Самое эффективное решение — это жесткое расписание, где предусмотрено отдельное время для работы без отвлечения на домашний быт и отдельное время — для дома и развлечений без мыслей о работе».

3. Постоянно находиться дома

Большой соблазн вообще отказаться от выхода из дома. Отговорок масса: много дел, погода плохая, устал. Но самый уютный в мире диван не стоит добровольного затворничества. Нужно приучить себя хоть раз в неделю выбираться на встречу с друзьями, а по вечерам хотя бы ходить в магазин.

Зачем куда-то ходить, когда задать вопрос и быстро получить на него ответ можно в WhatsApp’е, а следить за новостями из жизни друзей в Facebook’е? Поддерживать связь можно и нужно, особенно фрилансерам, результаты труда которых видят только финальные заказчики. В конце концов, взять ноутбук и приехать в кафе ближайшее к офису вашего друга ничего не стоит, а в обеденный перерыв увидеться с ним и перекинуться парой историй, обменяться профессиональным опытом.

Постоянный доступ к холодильнику и возможность заказать на дом пиццу при довольно небольшом уровне активности ведёт, в лучшем случае, к набору лишнего веса. В худшем можно «заработать» болезни пищеварительного тракта. Режим питания и рацион не должен меняться после завершения работы в офисе. Придётся проявить силу воли: готовить себе здоровую еду и не есть больше нормы!

Если офисные сотрудники вынуждены совершать прогулки хотя бы до машины и в столовую на обед, то активность тех, кто трудится из дома, стремится к нулю. Постоянная сидячая работа часто приводит к проблемам со здоровьем. Важно найти в своем графике немного времени на поход в спортзал, бассейн или хотя бы на зарядку и вечернюю прогулку. А если заставить себя никак не получается, стимулировать активность поможет одно из множества фитнес-приложений или специальных фитнес-браслетов.

Порой сложно объективно оценить свои возможности и отказаться от еще одного выгодного заказа. Но чтобы сохранить клиента, лучше сказать нет, чем сдать работу невовремя. «Я работаю больше на перспективу, не люблю разовые заказы. Постоянные клиенты, а соответственно, регулярные заказы позволяют лучше планировать не только деньги и рабочее время, но и оставшееся свободное время. Я могу посоветовать тем, кто решил стать фрилансером, поставить финансовую цель. Например, я в первый месяц решил заработать свою зарплату на последнем месте работы и выполнил эту цель», — рассказывает Виктор.

Да, это серьёзная проблема, знакомая всем. Раз никого рядом нет, велик соблазн час-другой посидеть в соцсетях, посмотреть последние серии любимого сериала или отвлечься на необязательные домашние дела.

У фрилансеров нет опытных коллег, которые подскажут и объяснят, как правильно. С этой сложностью удалённой работы можно справиться по совету бизнес-аналитика Виктора: «Раньше я сидел в соцсетях в свободное время, теперь я тоже там нахожусь, но читаю больше статей, связанных с моей работой, записываюсь на профессиональные конференции и т.д.» Потенциальное искушение можно превратить в свою силу!

У фрилансера нет начальника, который отругает за сорванные сроки. Зато есть репутация. Если постоянно опаздывать и переносить дедлайн, то в скором времени клиентов станет сложнее находить.

Постарайтесь не перегружать себя задачами, берите на себя такое количество работы, которое вы могли бы успевать делать в офисе. И, конечно, составляйте чёткий график.

При всех минусах удалённая работа — это свобода, возможность делать выбор, самому регулировать свое расписание и жизнь в целом. Чтобы эффективно работать на фрилансе, нужно выработать дисциплину, быть ответственным и соблюдать свои же правила труда. Важно постоянно учиться и не забывать об отдыхе. Только тогда соблазны фрилансера перестанут беспокоить и мешать достижению профессиональных целей.

Фото Pixabay