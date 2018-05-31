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«Личный опыт»: Джейн Фонда связала пластику с сексуальным насилием
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«Личный опыт»: Джейн Фонда связала пластику с сексуальным насилием 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Неподражаемую Джейн Фонду многие называют иконой стиля и считают одной из самых красивых актрис всех времен. Она пыталась корректировать возрастные изменения внешности хирургическими методами. Но оказалось, что пластика имела место в ее жизни не только для красоты.
80-летняя актриса и модель Джейн Фонда до сих пор появляется на экранах. Ее макияж и умение одеваться долгое время пытались копировать женщины всего мира. Красавица способствовала тому, что целые поколения молодых людей занимались аэробикой по ее личной программе. Но она не скрывает, что ее лицо и фигура, данные от природы, подверглись изменений при помощи скальпеля. Вместе с тем Фонда выступила с критикой пластической хирургии. В интервью зарубежным СМИ Джейн связала пластику с сексуальным насилием. Она называть желание улучшить внешность радикальными методами намерением психологически отгородиться от пережитого. Селебрити сожалеет, что в свое время делала подтяжку лица и увеличивала грудь: «Когда я вижу женщину, которая превратила лицо в маску, я всегда задаюсь вопросами».
Знаменитость в детстве и взрослом возрасте сталкивалась с сексуальными домогательствами и долгое время не могла комфортно чувствовать себя в своем теле. Уверенность в себе Джейн Фонда приобрела только в зрелом возрасте, после развода с третьим мужем Тедом Тернером. Откровения актрисы получили отклик в сети: «Джейн! Вы прекрасны! И выглядите отлично!» «Да, женщины никогда не смогут смириться с тем, что молодость уходит». «Пластика, если она незначительная, — почему бы и нет? Но злоупотреблять не надо».
«Грустно, что у нее личный опыт в этом вопросе». «Актеры не могут позволить себе плохо выглядеть, лицо и тело — это их активы». «Фонда — одна из самых красивых актрис в моей понимании, все стареют, что ж… Это сложно принять».
Джейн Фонда — женщина с интересной, но непростой судьбой. Недавно у нее повторно диагностировали онкологическое заболевание. Но она борется с неприятностями и показывает, как прекрасно можно выглядеть даже в пожилом возрасте.
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