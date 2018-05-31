Знакомьтесь — портулак

Вы знаете, что означает «портулак»? Если нет, то я охотно открою вам тайну: название этого загадочного растения произошло от латинского «portula», что означает «воротца». Почему воротца? Да потому что открытая семенная коробочка растения напоминает малюсенькие распахнутые ворота. Кстати, название это известно далеко не всем любителям цветов, в народе за растением прочно закрепилось другое, не менее интересное — «коврик». В этой статье я поделюсь своим опытом выращивания портулака и расскажу, как добиться длительного и пышного цветения этого удивительного растения.

Портулак покорил дачников своей неприхотливостью и наивной красотой

Пришедший к нам из стран Южной и Северной Америки удивительно нежный и, можно сказать, изысканный цветок покорил дачников своей неприхотливостью и наивной красотой. Будучи популярным в Европе еще в средние века, сегодня во многих европейских странах портулак растет как полевой сорняк, размножающийся самосевом. Несмотря на это обстоятельство, для многих садоводов портулак — желанный гость на клумбе, и дело не только в причудливых цветочках растения, но и в продолжительном периоде цветения — с июня по август.

Портулак — желанный гость на клумбе

Упомяну и о том, что во все времена главная ценность портулака заключалась не только в красоте обильного цветения, но и в целебных свойствах. Так, арабы выращивали «благословенный» портулак еще в средние века, считая, что он излечивает от всех болезней, а во времена Гиппократа листья и цветы портулака применяли как противоядие после укусов змей и при лечении тяжелых ран.

Посадка портулака

Портулак крупноцветковый растение жаростойкое, именно поэтому, чтобы добиться обильного цветения, высаживать его необходимо на максимально освещенном месте, учтите это, выращивая портулак! Желательно, чтобы место, где будет расти портулак, было сухим и теплым, поэтому я стараюсь высаживать растение на возвышениях, неподалеку от южной стены дома, благо клумба расположена очень удачно.

Портулак в цветнике. Фото с сайта ogorod.ua Портулак настолько теплолюбив, что уже при +10 °C и ниже его листья начинают опадать, поэтому высаживать в открытый грунт «коврик» можно лишь ближе к средине июня. При посадке выдерживайте расстояние между растениями не менее 15 см.

Размножение портулака

Я сею портулак достаточно рано (в середине марта) в небольшие емкости, на дно которых насыпаю слой мелкого гравия (около 0,5 см), затем заполняю емкости почвой. О почве хочу сказать отдельно: универсальная земляная смесь, используемая мною для выращивания большинства растений, в данном случае не подходит. Причина заключается в том, что в ней содержится торф, наличие которого значительно затрудняет всхожесть семян портулака. Я готовлю земляную смесь самостоятельно, для чего беру простую садовую землю и добавляю к ней около 20% обыкновенного песка. Готовую смесь я обязательно обеззараживаю: рассыпаю ее на противень, помещаю на полчаса в горячую духовку. Лишь после такой тепловой обработки использую ее для посева портулака.

Открытая семенная коробочка портулака

Заполненные почвой емкости необходимо хорошенько увлажнить отстоянной, а еще лучше — талой водой, и только после этого можно приступить к посеву. Семена раскладываю с шагом около 1 см друг от друга и слегка, примерно на 0,5 мм, вдавливаю их в почву. Сверху над этими емкостями из тонких (заготовленных заранее) веточек сооружаю каркас и накрываю пленкой — получается мини-парник.

Сеянцы портулака. Фото с сайта dachnaya-zhizn.ru Портулак, как я уже писала выше, очень теплолюбив, поэтому его рассада, буквально с первых дней жизни нуждается в тепле — не ниже +22 °C. Чтобы обеспечить молодым растеньицам максимальное освещение, я размещаю контейнеры с ними на самом светлом подоконнике в доме, неподалеку от батареи отопления. После того, как сеянцы портулака обзаведутся парочкой настоящих листиков, их необходимо пикировать в небольшие (примерно 7-8 см в диаметре) горшочки.

Рассада портулака в открытом грунте. Фото с сайта forum-flower.ru При недостаточном освещении, поливе и нехватке тепла сеянцы портулака растут очень медленно, вытягиваются. С теплом, благодаря натянутой пленке, проблему удается решить быстро, с водой тоже (поливаю растения по мере необходимости теплой отстоянной водой, стараясь не допустить того, чтобы грунт подсох). А вот с недостатком света в конце марта, когда сеянцы портулака уже взошли и хотят активно развиваться, все немного сложнее. Я компенсирую нехватку естественного освещения электрическим светом, для чего использую обыкновенную настольную лампочку. Досвечивать приходится достаточно долго: до 9 утра и вечером, как только начинает темнеть, в пасмурную погоду — на протяжении всего дня.

Для черенкования выберите самые красивые маточные растения

Отлично размножается портулак и черенкованием, для чего наиболее понравившиеся вам экземпляры на зимний период уберите в прохладное место. Весной нарежьте черенки длиной около 5 см и, удалив все нижние листики, высадите портулак в подготовленную почву.

Уход за портулаком

Портулак нуждается в регулярном, но не очень частом поливе: я делаю это каждые 4-5 дней теплой отстоянной водой. Особенно важен полив в засушливые периоды, жаркие дни, когда влаги, находящейся в почве, растению недостаточно — помните об этом!

Портулак одинаково красиво цветет и на богатых, и на бедных землях

Портулак — неприхотливое растение, которое почти не нуждается в подкормках, он одинаково красиво цветет и на богатых, и на бедных землях. Даже там, где грунт песчаный, с большими примесями глины, любой вид портулака (п. махровый, п. огородный, п. крупноцветковый и другие) растет прекрасно.

Болезни и вредители портулака

В принципе, исходя из пятилетнего опыта выращивания портулака, могу сказать, что он очень устойчив как к вредителям, так и к болезням. Единственное, что было замечено: иногда на мясистых листьях портулака появляются небольшие пятнышки, а побеги деформируются и становятся уродливыми.

Портулак очень устойчив к вредителям и болезням

Немного покопавшись в специализированной литературе, я нашла причину: так действует на портулак гриб Albugo portulaceae, избавиться от которого можно, удалив поврежденные части растения и опрыскав его любым фунгицидом, который содержит медь.

Виды портулака

Род портулак объединил свыше 200 видов многолетних и однолетних травянистых растений, в состав которого вошли и суккулентные (с сочными стеблями или листьями). Как садовое растение сегодня выращивают лишь один вид — портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora).

Портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora)

Уроженец Южной Америки прочно обосновался на европейском континенте. Сегодня его можно встретить в многочисленных парках Англии, цветниках Франции и клумбах России. Среди сортов крупноцветкового портулака есть и махровые, которые, к сожалению, пока встречаются довольно редко. Что странно: выращивание и уход за махровыми сортами ничем не отличаются от условий культивирования портулака с простыми цветками. Несмотря на то, что портулак крупноцветковый многолетнее стелющееся растение, в культуре его выращивают как однолетник, используя чаще всего в бордюрах и каменистых садах, оконных ящиках и контейнерной культуре.

Портулак в подвесном контейнере. Фото с сайта rastenievod.com Сравнительно небольшой по высоте, около 20 см, портулак крупноцветковый привлекает внимание красивыми (на мой взгляд, немного похожими на чайные розы) цветками и мясистыми листьями цилиндрической формы. Цветки «коврика» могут быть различными по окраске: белыми, желтыми, кофейными, красными, даже двухцветными. Для большинства садоводов наиболее ценны махровые сорта портулака — ‘Белоцветковый’ и ‘Спленденс’.

Портулак сорт ‘Белоцветковый’

Отличается красивыми белыми махровыми цветами.

Портулак сорт Белоцветковый

’ Цветение обильное, продолжительное.

Портулак сорт ‘Спленденс’

Сорт ‘Спленденс’ поражает необыкновенно ярким розово-пурпурным цветом лепестков.

Портулак сорт Спленденс

’ Цветение дружное, длится долго.

Портулак огородный (Portulaca oleracea)

Портулак огородный — растение-космополит, то есть культивируют его по всему миру. В высоту портулак овощной (второе имя портулака огородного) достигает всего 30 см, стебли сильно разветвленные, мясистые листья продолговато-лопатчатые. Цветет он, в сравнении с остальными видами портулака, довольно невзрачно — маленькими светло-желтыми цветочками. Но ведь и выращивают его не как садовое растение, главная ценность заключается в уникальных целебных свойствах.

Портулак огородный культивируют по всему миру

Мой рассказ об удивительном портулаке подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось это неприхотливое, но очень красивое и полезное растение.