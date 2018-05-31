Мультгерои и их зависимости

Героям популярных мультфильмов ничто человеческое не чуждо, даже если они звери, инопланетяне или другие неизвестные науке виды. В число их слабостей непременно входят разнообразные зависимости — и пищевые привычки, и вредные, и всякие. Так, в недавнем российском полнометражном мультфильме один из героев очень сох по медку. На этой волне Tlum.Ru решил рассказать о других случаях заметных зависимостей у анимационных персонажей.

И помните: отображение таких моментов в мультфильмах естественно, вредные привычки через экран не передаются, и только вы, как родители, можете с правильными комментариями вложить в детей понимание о неприятных сторонах любых зависимостей.

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Тип зависимости: пищевая

Кто любит: Скуби-Ду и Шэгги Что любят: «Скуби Снэки»

Начнем с вредненького и такого, на которое всегда ругаются мамы и диетологи. «Скуби Снэки» на самом деле корм для собак, и то, что его обожал пес Скуби, вполне естественно. А вот пристрастие Шэгги к этим хрустяшкам довольно странное, не находите? Кстати, собачьи лакомства с таким названием существуют в реальности, их выпускает компания Del Monte Pet Products.

Кто любит: Пингвины из «Мадагаскара» Что любят: «Сырные хрумки»

Министерство здравоохранения и специальных служб США «Сырные хрумки» официально запретило, а обожающий эту вредность квартет пингвинов их все равно ловко добывает. Потому что они — команда, способная почти на все. В число того, с чем Шкипер и компания справиться не могут — их пристрастие к «Сырным хрумкам».

В реальности, кстати, этого снэка не существует. Но запрещенные за опасность для здоровья аналоги — да.

Кто любит: «Черепашки-ниндзя» Что любят: пиццуПристрастие юных черепашьих мутантов к пицце стало притчей во языцех. Особую аппетитность происходящему добавляет тот факт, что создатели мультсериала 80-х (самого крутого на данный момент) сами нередко баловались пиццей во время работы над проектом, так что все взаправду. Настолько, что в некоторых пиццериях есть специальное «Черепашки ниндзя» меню. Вот Рафаэль — это пицца с пепперони, беконом и говядиной. А вы представляете себя-пиццу?

ВЕГАНЫ ТРЕБУЮТ, ЧТОБЫ В НОВОМ МУЛЬТСЕРИАЛЕ ЧЕРЕПАШКИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ МЯСНОЙ ПИЦЦЫ

Кто любит: Гарфилд Что любит: лазанью

Самый ленивый экранный кот на свете имеет яркую зависимость от лазаньи. Что характерно — Гарфилд обожает это блюдо так сильно, что ему не лень самому себе его готовить. В одном из фильмов Гарфилд даже рассказывает зрителям, как правильно это делать. Еще рыжий котяра любит пиццу «Маргарита» с сыром и помидорами и ненавидит изюм. Родился он, согласно сюжету комиксов, в итальянском ресторане — и это многое объясняет.

Кто любит: По из «Кунг-фу панды» Что любит: пельмешки

Эта серия мультфильмов в принципе про бодипозитив и то, что можно исправно спасать мир, будучи неповоротливой пандой. Кунг-фу высшего уровня и лишний вес? Запросто, и вообще, он не лишний, умильные черно-белые мишки все такие. А что до слабости к японским пельмешкам, это даже удобно — учитель По весьма ловко использовал данную зависимость для успешных тренировок. Кстати, вам тоже интересно, чье мясо там внутри?

Кто любит: Губка Боб Что любит: крабсбургеры

А еще пиццу с сыром и пепперони. Но крабсбургеры, рецепт приготовления которых квадратный Боб хранит как зеницу ока — это особая любовь. На секрете данного бургера строится сюжет и полнометражных лент, и множества отдельных эпизодов, в общем, без этой еды представить себе приключения на дне океана попросту невозможно.

КСТАТИ, НАС ЖДЕТ ЕЩЕ ОДИН ФИЛЬМ ПРО ГУБКУ БОБА

Кто любит: Гомер Симпсон Что любит: пончики

Переходим к сладкому. Мы старались брать детские мультфильмы, но без Гомера и его беззаветной любви к пончикам обойтись никак нельзя. Потому что это классика. Потому что это «Ммм… пончики» почти в каждой серии. Потому что даже вселенная, возможно, и правда имеет форму пончика (трехмерного тора, если точнее — это одна из действующих научных версий), так что Гомер на самом деле гораздо мудрее, чем думаем мы, вы и он сам.

А ТЕПЕРЬ СОЗДАТЕЛИ СИМПСОНОВ СНИМАЮТ ДЕТСКИЙ МУЛЬТИК

Кто любит: Карлсон Что любит: варенье

Впрочем, побаловаться плюшками для данного обитателя крыши тоже очень даже неплохо. Но без варенья мотор Карлсона работает плоховато, так что дайте, пожалуйста, две банки клубничного. К слову, в книгах Астрид Лингдрен герой предпочитал тефтели и торт со взбитыми сливками, так что слабостью к варенью его наделили наши сценаристы.

Кто еще особенно любит сладенькое: Компот из «Трех котов» и Когтяузер из «Зверополиса»

ПОЧЕМУ ДЕТИ НЕ ЛЮБЯТ СОВЕТСКИЕ МУЛЬТИКИ

Кто любит: Скрат, «Ледниковый период» Что любит: желуди

Это, наверное, сама мощная движущая сила желания в анимации. Саблезубый грызун Скрат способен буквально на все, чтобы достать вожделенный орех. Мы думаем, что если когда-нибудь наступит Апокалипсис, его тоже вызовет Скрат в своей бесконечной погоне за желудями.

ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ ОТ СКРАТА И НЕ ТОЛЬКО

Кто любит: Винни-Пух Что любит: мед В одном эпизоде диснеевского мультсериала раскрывают, почему же Винни так зависим от меда. Однажды он заблудился в доме Тигры, оказался в темной комнате и упал в кастрюлю с медом, которую и опустошил. Обычно в таких ситуациях индивиды начинают ненавидеть то, чем им пришлось объесться, но с Винни произошло все наоборот. В советской экранизации повестей Милна медвежонок также горазд до меда, уверены, в грядущем фильме про Кристофера Робина про это тоже не забудут.

Кто еще любит мед: Копатыч, «Смешарики». Именно после его выхода на турнир ради бочонка с медом в «Смешарики. Дежавю» мы решили составить данный обзор.

Кто любит: «Миньоны» Что любят: бананы

Не зря балабольскую речь миньонов называют языком банана — это слово у них самое распространенное и любимое. Как и фрукт, разумеется. Бананы для миньонов являются своеобразным культом для поклонения, а не просто едой. Кстати, слово «отвратительный» у них сложено из «бананы» и «нет». Дальше в любви к бананам падать уже некуда, кажется.

Кто любит: Багз Банни Что любит: морковь

«В чем дело, Док?» — спрашивает нахальный серый кролик, жуя непременную морковку. Да-да, это ваше детство с «Луни Тьюнз». Кстати, Мел Бланк (комедиант, долгие годы озвучивающий Багза Банни) морковку в итоге очень невзлюбил — актеру ведь приходилось жевать ее на озвучании ради правдоподобности. В это время сам Багз обожал и сырой овощ, и в виде сока, последним он даже мог весьма успешно напиться.

БАГЗ БАННИ И ДРУГИЕ СТАРЕЙШИЕ АНИМАЦИОННЫЕ ГЕРОИ

Кто любит: Моряк Попай Что любит: шпинат

Когда кто-то случайно ошибается с местонахождением запятой в многозначном числе, происходят забавные казусы. Сюда входит прекрасная история со шпинатом, когда в конце 19-го века один доктор вывел неверную формулу количества железа в этой зелени, увеличив реальную цифру в десять раз. Потом говорили, что те 35 миллиграмм вместо 3,5 — это все равно что небольшой кусок скрепки в 100 граммах шпината. В общем, неувязочка вышла, а на ее фоне родился Моряк Попай, который благодаря шпинату получает прямо-таки супергеройскую силищу. Разумеется, на данную траву герой фактически «подсел», заодно значительно подняв продажу реального шпината.

МУЛЬТСЕРИАЛ ПРО ПОПАЯ ВОЗРОДЯТ НА NETFLIX

Кто любит: Рокфор, «Чип и Дейл спешат на помощь» Что любит: сыыыыыр

Эта зависимость проявлялась в старом чудесном мультсериале особо ярким образом. Почти как Скрат, Рокки был готов на что угодно, лишь почуяв аромат вожделенного сыра. Кстати, на самом деле светло-желтый сыр с большими дырками на выпуклых экранах нашего детства — это Монтерей Джек, и данного героя звали соответственно. Но в советские времена про тот сыр почти не слышали, потому при дубляже заменили на более известный Рокфор. Так Монти стал Рокки, а вы до сих пор можете путать два вышеназванных сорта сыра (рокфор — голубоватый сыр с плесенью). Живите с этим!

НАСТОЯЩИЕ ИМЕНА ГЕРОЕВ «ЧИПА И ДЕЙЛА» И ДРУГИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ

Кто просто любит поесть: Сус из «Гравити Фолз», Кот Саймона и пес Снупи. Все замечены за повышенной любовью к разнообразным вкусняшкам.

Тип зависимости: аллюзия на алкоголь и другие запретные вещества

Отображение вредных привычек также нередко встречается на мультэкранах, благо это выглядит незаметно для большинства взрослых. И здесь для начала мы выделили героев, которые употребляют вроде бы невинные продукты, но все родители и сведущие дети в курсе, что на самом деле имеется в виду.

Кто: герои «Обычного мультика», «Гравити Фолз» и «Удивительных злоключений Флэпджека».

Что: ясно проглядываемое пиво в банках с надписью «Содовая» в «Обычном мультике», подозрительная газировка, употребляемая жителями «Гравити Фолз», и всевозможные сладости, которые в мире Флэпджека явно равны чему-то наркотическому по действию.

Тип зависимости: табачная

В то время, как в рекламе по телевизору сигареты показывать перестали, эта тема продолжает дымить и пахнуть в мультфильмах. Особенно в советской классике, которую многие нынешние родители чтут за святую и примерную. На самом деле это не совсем так.

Кто: папа Дяди Федора из «Простоквашино», папа Малыша из «Карлсона», Крокодил Гена, Волк из «Ну, погоди!». Что: сигареты, сигары, трубки.

Когда-то их пытались даже запрещать за это, но, к счастью, не стали.

ПОЧЕМУ У СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ НЕ ПОПУЛЯРЕН «НУ, ПОГОДИ!»

Кто: индейцы из «Питера Пэна», гусеница из «Алисы в Стране чудес», Стервелла Де Виль из «101 далматинца» Что: трубка мира, труба с чем-то явно наркотическим и другой табак.

Да-да, в диснеевской классике такого «добра» тоже хватало.

Тип зависимости: алкогольная

Кто: персонажи «Рататуя», посетители таверны в «Красавице и Чудовище», герои «Приключений капитана Врунгеля», ранний «Микки-Маус».

Что: разнообразное спиртное

Плюс к этому — большинство героев взрослых мультсериалов, от ранее упоминавшихся «Симпсонов» до алкогольного «Рика и Морти», и множество единичных случаев обильного употребления спиртного в анимации. Вспоминаем: «Пиноккио», «Дамбо», «Жил-был пес». Даже в безобидном «Котенке Гаве» в кадре мелькает бутылка Чинзано, а в современной «Маше и Медведе» — узнаваемая марка медовухи.

ПОДРОБНЕЕ О ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВАХ В СОВЕТСКИХ МУЛЬТФИЛЬМАХ ПОДРОБНЕЕ О ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВАХ В ЗАРУБЕЖНЫХ МУЛЬТФИЛЬМАХ

Тип зависимости: разное

Кто и что: Тэмбри из «Гравити Фолз» не выпускает из рук мобильник, Русалочка имеет мало показанную на экране, но явную страсть к собирательству, Мелман из «Мадагаскара» — ярко выраженный ипохондрик, не мыслящий себя без лекарств, а Скрудж МакДак очевидно зависим от своего золота. Пожалуй, на этом остановимся.

Берегите своих детей и хорошего просмотра!

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