10 важных советов для тех, кто решил присутствовать на родах

Узнайте, как нужно успокаивать женщину в родах и какие слова поддержки ей можно говорить, а какие лучше оставить при себе.

Сегодня часто женщины решают рожать в сопровождении доулы, мужа, мамы, подруги, любого близкого человека, который сможет ей оказать моральную поддержку и разделить ее радость. Но далеко не всегда тот, кому женщина готова довериться в этот ответственный период, умеет правильно себя повести, чтобы не стать обузой для медперсонала и не сбивать с ритма роженицу.

«Летидор» предлагает выдержки из публикации зарубежных коллег. В ней приведены несколько полезных советов для тех, кто решил вместе с будущей мамой пережить три этапа родов. А также мы добавим мнение российского эксперта.

Прежде чем соглашаться быть сопровождающим, нужно четко понимать, что роды — это не еще один популярный в США и некоторых странах Европы праздник «беби шауэр», когда будущую маму буквально забрасывают подарками. Это трудная работа, от которой во многом зависит здоровье мамы и ребенка. Поэтому пока что не до шариков и не до отмечаний.

Если в качестве сопровождающего приглашают не профессиональную доулу, а человека, который будет впервые присутствовать на родах, то он должен четко понимать, что все кадры про роды из телевизионных сериалов и художественных драм не имеют ничего общего с реальностью. Это скорее карикатура на роды, но не то, что происходит на самом деле.

Главное, что должен принести с собой сопровождающий в родовую палату или комнату, — готовность каждую минуту чувствовать происходящее с роженицей и быть абсолютно искренним. Никто не знает заранее, какой будет атмосфера в родовой, поэтому важно внимательно оглядеться, попытаться понять, что происходит и что в данный момент необходимо женщине.

Помните: именно роженица задает тон родам и она тут ГЛАВНАЯ!

Мозг женщины во время родов изменяется. Происходит сильнейший выброс гормонов, в результате которого его повседневные функции как бы прерываются, например лобная доля берет «выходной».

Вот как это может отразиться на поведении женщины:

она становится неразговорчивой (иногда даже резкой, грубой; рожающей женщине порой требуется немалое усилие, чтобы произнести даже несколько слов);

медленно реагирует на происходящее вокруг;

теряет счет времени (или не воспринимает все, что требует счета);

становится нерешительной;

ей неприятны яркий свет и шум;

легко раздражается.

Другая часть мозга, лимбическая, отвечает за выживание человека, основные функции и инстинкты. Так, во время родов она особенно сильно активизируется, ведь роды и есть отчасти критическая ситуация для организма.

И вот как это отражается на поведении роженицы:

резко усиливается чувство интуиции;

женщина как бы отключается от происходящего вокруг;

медленно ритмично покачивается;

закрывает глаза и выглядит как будто пьяная, когда смотрит вверх;

издает странные звуки, протяжные стоны (как во время занятий сексом);

подается вперед, чтобы встать, опираясь на руки и колени;

возникает сильное желание чувствовать себя в безопасности рядом со своим партнером.

Со стороны может показаться, что поведение женщины напоминает поведение животных.

Есть в этом что-то потустороннее, но это абсолютно нормально, и сопровождающий должен быть к этому готов.

Прежде чем резко войти в родовую, успокойтесь сами (особенно если очень торопились) и сделайте 15 медленных глубоких вдохов. Это спокойное состояние будет передаваться роженице.

Когда войдете в палату, улыбнитесь рожающей женщине. Но опять же сдерживайте себя и прочувствуйте атмосферу. Посмотрите, как она ведет себя протяжении одной-двух схваток и что при этом делают окружающие ее люди: находятся они около нее, есть ли между ними контакт, а может, они вообще спят, в каком положении находится сама роженица.

В первый период родовой деятельности женщина обычно чувствует себя нормально, разговаривает и ведет себя как в обычной жизни. Будьте на ее волне. Когда же схватки усиливаются, она может перестать поддерживать беседу, ей необходимо сосредоточиться.

Если вы видите, что ее лицо и дыхание изменились, перестаньте говорить, не отвлекайте ее, а постарайтесь дышать вместе с ней.

Даже если она не услышит, что вы дышите как она, это успокоит ее. Она понимает, что вы рядом.

Когда схватки усилятся еще больше, ей, возможно, захочется менять позы, двигаться, опираться на людей. Опять же следуйте за ней. Молчание в этот момент золото, поддерживайте ее только физически, не сбивайте настрой.

Чтобы поощрить ее, есть другие способы:

наблюдайте, насколько хорошо она справляется со схваткой (расслабленные лицо и тело, медленное глубокое дыхание, длинные постоянные стоны, покачивания), и произносите следующее: «Все правильно. Все идет хорошо»;

если она теряет этот контроль над собой, попросите ее вернуться на волну: «Расслабь плечи», «Попробуй простонать так, как тебе легче»;

вселите в нее уверенность в том, что она делает все правильно, придайте ей сил, скажите ей: «Ты все делаешь красиво», «Ты так… (опишите то, что она делает особенно хорошо в данный момент), „Я поражаюсь тебе (восхищаюсь тобой)“.

Перед потужным периодом женщине становится особенно трудно. У нее может начаться рвота, сильное потоотделение, ее может трясти, она может кричать, ползать, сильно цепляться руками за людей или за вещи и т. д.

И даже если бы вы хотели сказать ей слова поддержки в этот момент, она вас может не услышать.

Говорите их между схватками. Если вы видите, что она теряет контроль над собой, резко поднимается на пике схватки, вы можете попробовать стабилизировать ее, настроить на волну. В зависимости от ситуации можно сказать следующее:

»Дыши как дышала до этого. Вдохни сейчас. Выдохни сейча».

«Заставь свое тело расслабиться».

«Ты можешь сделать это. Будь сильной».

«Не бойся издавать этот хороший низкий, звук, как до этого во время схваток».

«Никто не сможет сделать это лучше, чем ты».

Старайтесь дышать так же интенсивно и в том же темпе, что и роженица, можете даже делать это громче, чтобы она услышала вас и продержалась в нужном ритме.

Сопровождающий тоже переживает определенный стресс во время родов, и с ним нужно уметь справляться, ведь переживать боль близкого человека очень трудно.

Сделать небольшой перерыв и ненадолго выйти — это нормально.

Убедитесь, что роженица под присмотром, а сами зайдите в ванную и умойте лицо, прогуляйтесь по коридору. Затем снова настройтесь, глубоко подышите, не паникуйте.

Вот несколько предупреждений для сопровождающих в родах

Если роженица не спрашивает вас напрямую, избегайте высказывать свое мнение о действиях врачей. Для этого у нее есть медицинский персонал.

Не предлагайте ей анестезию, если вы не обсуждали это заранее. Это ужасно деморализует роженицу, если она слышит от любимого человека, что он считает, что ей нужны обезболивающее.

Если вам нужно выразить свое разочарование или поделиться своим опытом, найдите кого-то, кто не принимает непосредственное участие в родах в этой палате, чтобы поговорить.

Даже если вам самим требуется поддержка, роженица не может оказать ее.

Некоторые слова плохо работают во время схваток: «Расслабься», «Дыши» (эти глаголы-приказы не работают, поскольку в нашем обществе часто имеют другое значение). Скажите то же самое другими словами: «Используй долгое медленное дыхание», «Расслабь лицо» и т. д.

Если у вас появились вопросы о том, что происходит, отзовите одного из медиков или доулу в сторону (чтобы роженица ничего не слышала) и спросите их.

Помните: от вас не требуется все делать идеально. Вас пригласили оказать поддержку в трудный момент, просто быть рядом, значит, вы особенный человек для будущей мамы.

Самое полезное, что вы можете сделать, — это любить ее.

Комментарий Елены Валерьевны Буцаевой, акушера-гинеколога семейного медицинского центра «Лейб-Медик»

Конечно, каждой рожающей женщине необходима поддержка — и психологическая, и физическая. У врачей не всегда бывает возможность дать ее в полном объеме. Поэтому роды с сопровождением, когда присутствует кто-либо из родственников, близкая подруга, духовная акушерка или психолог, значительно облегчают процесс.

Подсказать, как правильно дышать, рассказать, что происходит сейчас с рожающей женщиной и ее малышом, объяснить, что боль имеет рамки и через какое-то время пройдет, — все это успокаивает и делает роды более легкими. Для врачей такая помощь — самый лучший вариант. Для мамы — понимание, что можно не бояться.

Из-за страха женщины в родах часто доводят себя до истерики.

Такое состояние может быть опасно для жизни ребенка. И вот здесь уже важен индивидуальный подход: кому-то достаточно ласковых слов, а кого-то нужно отрезвить и окриком. В такие моменты нужно понимать: у специалиста нет задачи грубо или ласково обращаться с пациентом. Все его действия направлены на помощь роженице.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«ВКонтакте» и «Одноклассниках»!