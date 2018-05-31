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Новый секс-символ: Дуа Липа гуляет по городу в нижнем белье
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Новый секс-символ: Дуа Липа гуляет по городу в нижнем белье 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Молодая звезда уже прославилась своим эпатажным стилем.
22-летняя Дуа Липа еще в подростковом возрасте начала карьеру модели. Может быть, поэтому она совершенно не боится появляться на людях полуобнаженной. И своей номинацией «Прорыв года» на церемонии Europe Music Awards она, кажется, обязана не только музыкальному таланту, но и откровенным нарядам. И если раньше она маскировала свои лифчики хотя бы под короткие топы (например, подбирала их в цвет брюк), то сейчас просто разгуливает по улицам в нижнем белье.
Кстати, ее спутник, кажется, совсем не против таких нарядов. Личная жизнь у певицы, надо сказать, кипит. Она буквально на днях рассталась с музыкантом Полом Кляйном, и тут же закрутила новый роман… с бывшим возлюбленным, манекенщиком Айзеком Кэрью. Они встречались целых два года, пока не решили расстаться, и вот отношения вновь возобновились. Интересно, не начнет ли Айзек ревновать свою новую-старую девушку к каждому встречному, который может увидеть все ее прелести?
Впрочем, Дуа Липа — не единственная, кто обожает развратную одежду. Таких звезд немало. Если не знать, кто эти девушки, можно подумать, что они работают в стрип-клубе. Ботфорты и латекс, мини-лифчики, чулки в сетку и туфли на огромной платформе — основа их стиля.
Например, на вершине рейтинга знаменитостей, которые одеваются уж слишком откровенно, — одна из самых известных супермоделей современности Белла Хадид. В отличие от своей сестры Джиджи, она скромностью никогда не отличалась. Большинство ее нарядов, что «для жизни», что для светских раутов, балансируют на грани пристойности. А остальных селебрити, которые не прочь сверкнуть нижним бельем, смотрите в нашей фотогалерее.
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