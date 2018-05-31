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Как решиться на новые отношения после неудачного опыта
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Как решиться на новые отношения после неудачного опыта 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Дайте себе время
Если вы только что закончили токсичные отношения, которые отняли у вас много душевных сил, дайте себе возможность прийти в себя и побыть одной. Попробуйте разобраться, что с вами произошло. Чем вас привлек абьюзер? Почему вы позволили этому мужчине войти в вашу жизнь (и разрушить ее)? Если не можете разобраться с этим самостоятельно, обратитесь за помощью к психологу.
Не поддавайтесь давлению
Помните: нет никакого точного срока, когда вы должны начать новые отношения. Никто не может сказать вам, что «пора бы уже». Тут только вам решать.
Говорите об этом
Не стоит держать эмоции в себе: когда вы проговорите то, что чувствуете, вам станет намного легче. Даже если визит к психологу по каким-то причинам вас смущает, пообщайтесь с лучшей подругой или вступите в интернет-сообщество тех, кто недавно пережил болезненные отношения. Вы поймете, что вовсе не одиноки.
Постарайтесь простить
Да, это нелегко. И вообще, абьюзеры не сильно-то заслуживают прощения. Но яд обиды отравляет — к сожалению, вас, а не его.
Займитесь чем-нибудь
Звучит банально, но новые увлечения и хобби действительно помогают отвлечься от печальных мыслей. Только увлекитесь серьезно и тем, что вас действительно захватит. Можно совместить приятное с полезным и взять, например, какую-нибудь работу на дом. Деньги, как известно, не решают проблем, но комфортнее плакать в «Мерседесе», чем на велосипеде.
Научитесь снова доверять людям
Звучит проще, чем воплощается в жизнь, но вы сможете (если захотите). Если один мужчина сделал вам больно, это еще не значит, что дальше вам будут встречаться такие же подлецы и негодяи. Не закрывайтесь.
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