53-летняя Сандра Буллок в комбинезоне с глубоким декольте спешит на шоу Джимми Киммела 

Голливудским дивам и после 50 возраст нипочем: взять хотя бы 53-летнюю Сандру Буллок, которая с каждым годом выглядит только эффектнее и с удовольствием демонстрирует свою подтянутую фигуру. На этот раз предлагаем полюбоваться на Сандру, которая спешит на шоу Джимми Киммела в Лос-Анджелесе: уж очень хороша актриса в облегающем алом комбинезоне с глубоким декольте, расшитом переливающимися на дневном свете пайетками. Неудивительно, что один из спутников не удержался и накинул на хрупкие плечи нашей героини свой пиджак — как можно устоять перед эффектной Буллок!