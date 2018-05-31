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53-летняя Сандра Буллок в комбинезоне с глубоким декольте спешит на шоу Джимми Киммела
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53-летняя Сандра Буллок в комбинезоне с глубоким декольте спешит на шоу Джимми Киммела 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Голливудским дивам и после 50 возраст нипочем: взять хотя бы 53-летнюю Сандру Буллок, которая с каждым годом выглядит только эффектнее и с удовольствием демонстрирует свою подтянутую фигуру. На этот раз предлагаем полюбоваться на Сандру, которая спешит на шоу Джимми Киммела в Лос-Анджелесе: уж очень хороша актриса в облегающем алом комбинезоне с глубоким декольте, расшитом переливающимися на дневном свете пайетками. Неудивительно, что один из спутников не удержался и накинул на хрупкие плечи нашей героини свой пиджак — как можно устоять перед эффектной Буллок!
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