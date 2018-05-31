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В Прикамье мошенники наживалась на желающих помочь больным детям
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В Прикамье мошенники наживалась на желающих помочь больным детям 

АиФ Пермь 51 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
Молодые люди из Верещагино наживалась на благотворительности. Они разработали преступную схему и вытягивали деньги из краевых ведомств: девушка изображала мать больного ребёнка, а мужчина — крупного федерального чиновника.
Как рассказали в УССП по Пермскому краю, приставы получили исполнительное производство в отношении 21-летней мошенницы. По решению суда она должна была выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.
Девушка вместе с бывшим сожителем и близким другом создали преступную группу. Используя сим-карты с московскими номерами, они связывались с руководителями краевых федеральных органов, представлялись их начальством и вытягивали деньги на «благие» дела. Необходимую для спектакля информацию они находили в Интернете. Чтобы достоверно изобразить должностное лицо, один из них изучал информацию с официальных сайтов, социальных сетей, просматривал видео. Он просил краевых чиновников связаться с женщиной, которая, по его словам, нуждалась в помощи. Девушка играла роль матери ребёнка, страдающего от онкологического заболевания. Она говорила, что на лечение малыша нужны деньги и просила перевести их на указанный счёт. Получив деньги, троица тут же их обналичивала.
Через некоторое время мошенничество вскрылось. Случайно выяснилось, что из Москвы звонков не поступало, а номер мобильного телефона никогда не принадлежал вышестоящему руководителю. Мошенников поймали и осудили. Так как у молодой женщины есть двое маленьких детей, то ей назначили наказание в виде штрафа с рассрочкой платежа. Однако она не стала ждать и оплатила штраф полностью.
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