«Портрет алиментщика» составили в Подмосковье

Судебными приставами Подмосковья составлен «Портрет среднестатистического должника по алиментным платежам». Об этом сообщили в пресс‐службе Управления ФССП России по Московской области.

Это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет. Из почти 27 тысяч всех мужчин-алиментщиков Подмосковья к данной группе принадлежат почти 60%, что составляет свыше 16 тысяч человек. Примерно треть из них трудоустроены, либо часто меняют места работы, но не предоставляют информацию в службу, поэтому устанавливать факт наличия дохода приходится сотрудникам розыскного подразделения службы судебных приставов. Большая часть из данной категории неплательщиков либо «перебиваются» разовыми заработками, либо находятся на содержании второй супруги или престарелых родителей.

«Для недобросовестных родителей, уклоняющихся от своих прямых обязанностей — растить, воспитывать и выплачивать средства на содержание несовершеннолетних детей, характерно низкое чувство ответственности, которое становится одной из причин их общей неуспешности в жизни, — прокомментировала «Портрет алиментщика» психолог УФССП России по Московской области Инга Чеснокова.

Инга Чеснокова также добавила, что люди с низким чувством ответственности предпочитают не решать возникающие проблемы, а уходить от них. Именно это приводит к частой смене мест работы, повторным бракам, алкогольной и иной зависимости.

Среди мужчины в возрасте 42-54 лет почти вдвое меньше должников по алиментным обязательствам — около 7 тысяч. При этом, когда такие недобросовестные отцы достигают пенсионного возраста и у них появляется официальный источник дохода, который нельзя спрятать от своих детей и судебных приставов, ситуация резко улучшается. Среди мужчин 54-66 лет всего чуть больше 700 должников, а среди тех, кто достиг порога в 66 лет, всего 25 недобросовестных отцов.

А вот молодых людей от 18 до 30 лет, бегающих от своего родительского долга, в Подмосковье насчитывается порядка 3 тысяч. Хотя среди них и есть незначительный процент лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, по большей части эти молодые мужчины просто испытывают временные трудности с трудоустройством. Кстати, именно алиментщики этой возрастной категории чаще идут на контакт и принимают помощь от приставов в виде направлений в Центры занятости населения. И, как показывает практика, молодые отцы чаще мужчин из других возрастных групп идут на примирение со своей бывшей супругой и возобновляют отношения.

Женщины составляют чуть более 14% всех должников по алиментным обязательствам, их в Подмосковье 4,5 тысячи. Однако именно их категория самая проблемная. Если у мужчин есть шанс вернуться к нормальной жизни, стать вновь добросовестным отцом, то женщины, прошедшие «точку невозврата», таких шансов практически не имеют. Такие горе-матери лишены родительских прав, часто страдают алкогольной или наркотической зависимостью, ведут асоциальный образ жизни. И если среди родственников не нашлось тех, кто взял на себя заботу о детях, несовершеннолетние признаются социальными сиротами и проживают на обеспечении государства.

В отношении неплательщиков алиментов, которых в Подмосковье сегодня более 31,5 тысяч человек, судебные приставы применяют весь спектр мер принудительного исполнения. К примеру, ограничение в специальных правах и вынесение постановлений о временном ограничении права гражданина выезда за рубеж позволили взыскать в пользу несовершеннолетних 16,5 миллионов рублей. Всего же с начала года приставами взыскано в пользу детей почти 240 миллионов рублей.

Уголовное преследование алиментщиков — крайняя мера воздействия на недобросовестных родителей. Судебными приставами уже привлечены к административной ответственности более 3 тысяч человек, более 500 — к уголовной.

Судебные приставы не работают с добросовестными родителями, алиментные платежи в принудительном порядке взыскиваются с тех, кто забыл или хочет забыть о своем родительском долге. Такие люди отказывают своему ребенку в праве на заботу и материальное обеспечение. И добровольно, без вмешательства правосудия, приставов не встанут на путь исправления. Любые меры принуждения не изменят ситуацию в целом, осознанию своего родительского долга должно способствовать жестко негативное отношение общества к недобросовестным родителям.