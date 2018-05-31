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ГК «Титан» открыла на площадке в Новочеркасске новую фасовочную линию
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ГК «Титан» открыла на площадке в Новочеркасске новую фасовочную линию 

ИнформУпак 37 минут назад
Игорь Костюк, возглавляющий НЗСМ, отмечает, что новая линия позволяет расфасовывать выпускаемые смазочные материалы в 400-граммовые картуши и литровые банки. Новое оборудование работает в штатном режиме и способно каждый час выпускать 1080 единиц расфасованной продукции. Линия максимально автоматизирована, ее обслуживание обеспечивают всего 3 специалиста.
Новая упаковка вызвала повышенный интерес среди потенциальных покупателей. В частности, уже в начале лета первую партию расфасованных масел и смазки хотят закупить клиенты из Азербайджана. На сегодняшний день мощности новочеркасской площадки ГК «Титан» позволяют ежегодно выпускать порядка 12 тыс. тонн различных смазочных материалов.
Ранее сообщалось, что ГК «Титан» в прошлом году открыла в Новочеркасске завод, специализирующийся на производстве масел и смазок. Выпускаемая продукция расфасовывается в 7 видов упаковки и пользуется популярностью, как на внутреннем рынке, так и среди зарубежных потребителей.
31.05.2018 08:36:00
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