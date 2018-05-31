Энн Хэтэуэй в фотосете для Glamour (июнь-июль 2018)

В преддверии премьеры «8 подруг Оушена» Энн Хэтэуэй снялась в фотосессии для летнего номера Glamour, в интервью изданию поговорив не о своем новом проекте, а о теме куда более горячей — сексуальных домогательствах.

«Жареной» истории у Энн не нашлось, поэтому актриса отделалась расплывчатыми формулировками:

«Моя карьера насчитывает 20 лет, в течение которых у меня были и очень негативные случаи, и множество позитивных случаев — с представителями обоих полов. И у меня тоже были неприятные случаи на съемочных площадках, какие-то из них — сексуального характера, хотя, конечно, они ни в какое сравнение не идут с теми ужасающими историями, которыми делились за эти последние месяцы другие женщины. Какие-то из этих случаев произошли в начале моей карьеры, какие-то — куда более свежие, но абсолютно все — неприемлемые».

попкорнnews