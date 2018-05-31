Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому

Певице Наташе Королевой исполнилось 45 лет. В честь юбилея популярная исполнительница дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни.

Наташа Королева на сцене уже более 30 лет. Путевку в жизнь ей дал поэт, композитор и исполнитель Игорь Николаев . Их песня «Дельфин и русалка» стала хитом и визитной карточкой. Творческий союз очень быстро превратился в семейный, однако спустя годы брак разрушился. «Мы очень хорошо разводились! Гораздо ярче, чем женились. Делали это торжественно в ЗАГСе — свадьбу играли-то дома», — отметила Королева.

К моменту развода Наташа была глубоко увлечена Сергеем Глушко , более известным под звучным псевдонимом Тарзан. «Я была уже на шестом месяце беременности и, конечно, нам с Игорем было понятно, что нужно разводиться… Ну а как по-другому? Пришлось бы ребенка на Николаева записывать!» — цитирует популярную исполнительницу сайт «Комсомольская правда».

31 мая Наташей Королевой исполнилось 45 лет. Однако, по ее признанию, она чувствует себя на 30. Юбилей артистка отметит в Подмосковье с родными и близкими. «Этот праздник я больше делаю для мамы, которая прилетит прямо к столу — пока живы родители, это их праздник», — высказала мнение артистка.

Разумеется, поздравит Наташу Королеву и 16-летний сын Архип, который живет в США. «Он в качестве эксперимента учится в Америке уже третий год. Сейчас приедет на летние каникулы домой, прямо к маме на юбилей. Америка Архипу не нравится. Он говорит: „Мам, не моя история“. Он изучает японский язык, поэтому все егомысли и желания связаны именно с этой страной. Его тянет на Восток. Он сам выбрал Японию, начал учить язык по самоучителю, а когда перестал в одиночку справляться, попросил помощи репетитора», — похвасталась певица.