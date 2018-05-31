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Курортный бульвар в Ессентуках спроектировали петербургские архитекторы
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Курортный бульвар в Ессентуках спроектировали петербургские архитекторы 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Архитекторы из Санкт-Петербурга разработали проект реконструкции бульвара в Ессентуках, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.
Дизайн-проект Курортного бульвара единодушно приняли на заседании общественного совета города. Генплан предусматривает сочетание античного стиля, неоклассицизма и модерна на 17 тысячах кв. метров.
Входную группу оформят колоннами и постаментом с жемчужиной, а вдоль прогулочной зоны появятся около десяти различных видов фонтанов с подсветкой. Проект предусматривает использование многообразных природных материалов: доломита, колотого камня, известняка и песчаника. Парковая мебель, освещение и план озеленения подобраны для наилучшего сочетания с задумкой архитекторов.
Реконструкцию бульвара в Ессентуках проведут за счёт накопленных курортных сборов. По предварительной оценке, реализовать проект петербуржцев город сможет за 54 миллиона рублей.
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