Курортный бульвар в Ессентуках спроектировали петербургские архитекторы

Архитекторы из Санкт-Петербурга разработали проект реконструкции бульвара в Ессентуках, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.

Дизайн-проект Курортного бульвара единодушно приняли на заседании общественного совета города. Генплан предусматривает сочетание античного стиля, неоклассицизма и модерна на 17 тысячах кв. метров.

Входную группу оформят колоннами и постаментом с жемчужиной, а вдоль прогулочной зоны появятся около десяти различных видов фонтанов с подсветкой. Проект предусматривает использование многообразных природных материалов: доломита, колотого камня, известняка и песчаника. Парковая мебель, освещение и план озеленения подобраны для наилучшего сочетания с задумкой архитекторов.

Реконструкцию бульвара в Ессентуках проведут за счёт накопленных курортных сборов. По предварительной оценке, реализовать проект петербуржцев город сможет за 54 миллиона рублей.