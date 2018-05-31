Кто в ответе за нас в общественных местах

В постоянной рубрике «Юридическая консультация» мы отвечаем на вопросы наших читателей на юридическую тему и даем советы, которые помогут выиграть судебную тяжбу или отстоять свои права.

Я тренируюсь в одном из самых известных спортивных клубов Москвы. Недавно получил травму от неправильно закреплённой штанги. Когда я приступил к соответствующему упражнению, не обратил внимание, что штанга с одной стороны не находится в положенном зажиме. В результате я не удержал ее и получил сильный удар по грудной клетке. Считаю, что данный случай недопустимым! В зале всегда 5-6 тренеров, которые либо собираются кучей и ведут беседы, либо рассматривают девушек или же разводят клиентов на персональные тренировки. Когда обратился в администрацию клуба с требованием выплатить компенсацию, мне отказали. Я считаю, что за расположение спорт инвентаря несут ответственность те, кто работает в зале и обеспечивает безопасность. Собираюсь обращаться в суд.

Сергей, Москва, ЗАО ОТВЕТ ЮРИСТА

В погоне за заветными формами, мы все чаще забываем о технике безопасности. Конечно, хочется иногда не думать и просто заняться любимым делом, но только не в тренажерном зале. Там, где есть «тяжёлые веса» нельзя расслабляться. Но начнём по порядку.

Вы приходите в спорт клуб и заключаете договор. Перед тем как внести необходимую сумму, вы тщательно изучаете документ, обращаете внимание на свои права и обязанности, выражаете своё согласие, если вас все устраивает. Ни один договор не должен противоречить законодательству РФ, в противном случае такой документ не имеет юридическую силу и признаётся недействительным.

Как правило, каждый спортклуб предлагает свою программу, которая может быть более или менее вам интересна как потребителю. Но практически в каждом спортивном клубе есть вводный инструктаж, которым нельзя пренебрегать. Если в процессе тренировки тренажёр дал сбой по техническим причинам и причинил ущерб вашему здоровью, то клуб не в праве отрицать свою ответственность за ваше здоровье.

Если же вы осуществляли самостоятельную тренировку и не рассчитали вес, с которым собирались работать, то ответственность лежит только на ваших плечах. Исключением является работа с персональным тренером, который как профессионал контролирует весь процесс тренировки, а значит, полностью отвечает за ваше здоровье в момент совершения упражнения, а также после.

Важно запомнить, что если вы находитесь в местах общественного пользования, будь то ресторан или фитнес-клуб, вы не можете перепоручить соблюдение мер технической безопасности и ответственность за своё здоровье на кого-то то ещё.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда не нужно платить за разбитый вами товар в магазине

Квартирный вопрос. Налог с прибыли