SILA VOLI празднует день рождения 1 июня

Празднование четвертого дня рождения торгового центра «SILA VOLI» состоится в пятницу, 1 июня.

Начало празднования в 17:30 — гостей ждет музыка и прогулки по магазинам со стилистами. В 18:30 главред САМИЗДАТ Анатолий Сергеевич начнет open talk на тему «Стритовая одежда — мера самовыражения на улице: надо или нет? Поясняем за шмот. Готовы ли люди платить деньги за дизайнерский стритвир? Стритвир — только ли это спортивная или околоспортивная одежда?».

Также в этот день с 16:00 до 20:00 академия танца «2dance» подготовила бесплатные мастер-классы: TRIBAL FUSION, тренер Елена Яшина , VOUGE от Asteya Ferre, DANCEHALL от Никиты Швецова, а затем BACHATA LADY от Ирины Милютиной.

В 20:00 гости праздника посмотрят 15 короткометражных фешн-фильмов от интернет-издания о работе в модной индустрии Be-in — BE IN OPEN FILMS 2018: Екатеринбург.

Завершится день рождения ТЦ «SILA VOLI» хип-хоп ритмами от дж-дуэта Sonyapey & Thegoldenfang, баттлом уличных танцоров и концертом группы Candy Knights.

В подарок художник-каллиграф Рома Бантик распишет буквами одну из стен торгового центра.

В программе прогулки со стилистами, короткометражки и танцы