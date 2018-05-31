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Работает моделью, хочет стать врачом: самой красивой блондинкой Тюмени назвали 18-летнюю Александру
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Работает моделью, хочет стать врачом: самой красивой блондинкой Тюмени назвали 18-летнюю Александру 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
31 мая весь мир отметчает День блондинок. Да, мы серьёзно. Появилась эта дата в календаре в 2006 году и с тех пор завоевала любовь огромного числа светловолосых див и их почитателей. Мы предложили виновницам этого праздника прислать нам на конкурс свои фотопортреты, и 30 тюменок откликнулись на наш призыв. Читатели 72.ru помогли определить топ-10 финалисток конкурса, а победительницу выбрать мы доверили мужской части нашего коллектива.
Именно этот кадр принёс девушке победу. Согласны с выбором нашего жюри?
Единогласно присудить победу и вручить приз решено Александре Паздериной. Фото на конкурс прислала её мама, которая даже не ожидала, что дочь получит награду. — Саша заканчивает одиннадцатый класс, сдаёт ЕГЭ. Несколько лет участвует в модных фотосессиях, но профессионально погружаться в модельный бизнес не хочет. Мечта у неё другая — подступить в медицинский и стать отличным врачом. Раньше у нас в семье медиков не было. Если всё успешно сложится, она станет первой, — рассказала Наталья, мама девушки.
Выбору мужчин редакции 72.ru стоит доверять. Но для пущей верности доверили право выбора и приложению-генератору случайных чисел
Редакция свяжется с победительницей для того, чтобы сообщить, где и когда можно забрать свой приз. А всех остальных учатниц и финалисток просим не огорчаться. Каждая, без сомнений, безумно хороша и достойна называться самой прекрасной.
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