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Ставка на спорт: выбирайте свой летний фитнес
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Ставка на спорт: выбирайте свой летний фитнес 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
5 полезных привычек-жиросжигателей
Регулярные тренировки, безусловно, самый короткий путь к стройной фигуре и тонизированным мышцам. Но и между тренировками можно без особого труда повысить свою физическую активность. Ежедневные привычки-жиросжигатели вам в помощь.
1  Считайте шаги. Специальный гаджет-шагомер, умные часы или приложение для смартфона в фоновом режиме проведут подсчеты и вы получите объективную оценку собственной активности. Если в день вы проходите меньше 10 000 шагов, пора задуматься о повышении своей физической активности.
2  Откажитесь от лифта. Или, если сложно сделать это сразу, поднимайтесь на столько лестничных пролётов, сколько вас не утомит. Подъём по лестнице прорабатывает мышцы ног быстрее, чем бег по ровному ландшафту.
3  Ходите пешком. На первый взгляд лайфхак банален, но он работает. Некоторые участки ваших ежедневных маршрутов, которые вы по привычке преодолеваете на общественном транспорте или автомобиле, наверняка, можно заменить пешей прогулкой.
4  Запишитесь в бассейн. Плавание остаётся непревзойдённым видом гармоничной, щадящей физической нагрузки и лучшим способом быстро привести фигуру в порядок.
5  Пробуйте новое. Освоить лонгборд, записаться на бесплатное занятие out-door йогой, во время прогулок в парке научиться скандинавской ходьбе — лето открывает перед вами множество фитнес-возможностей, не упускайте их!
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