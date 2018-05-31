Ставка на спорт: выбирайте свой летний фитнес

5 полезных привычек-жиросжигателей

Регулярные тренировки, безусловно, самый короткий путь к стройной фигуре и тонизированным мышцам. Но и между тренировками можно без особого труда повысить свою физическую активность. Ежедневные привычки-жиросжигатели вам в помощь.

1 Считайте шаги. Специальный гаджет-шагомер, умные часы или приложение для смартфона в фоновом режиме проведут подсчеты и вы получите объективную оценку собственной активности. Если в день вы проходите меньше 10 000 шагов, пора задуматься о повышении своей физической активности.

2 Откажитесь от лифта. Или, если сложно сделать это сразу, поднимайтесь на столько лестничных пролётов, сколько вас не утомит. Подъём по лестнице прорабатывает мышцы ног быстрее, чем бег по ровному ландшафту.

3 Ходите пешком. На первый взгляд лайфхак банален, но он работает. Некоторые участки ваших ежедневных маршрутов, которые вы по привычке преодолеваете на общественном транспорте или автомобиле, наверняка, можно заменить пешей прогулкой.

4 Запишитесь в бассейн. Плавание остаётся непревзойдённым видом гармоничной, щадящей физической нагрузки и лучшим способом быстро привести фигуру в порядок.

5 Пробуйте новое. Освоить лонгборд, записаться на бесплатное занятие out-door йогой, во время прогулок в парке научиться скандинавской ходьбе — лето открывает перед вами множество фитнес-возможностей, не упускайте их!