Тайцзы — гимнастика или единоборство?

Питер Уэйн, доцент врачебной школы в Гарварде и директор в области исследований Ошеровского центра медицины, утверждает, что о тайцзы еще говорят, как о «форме мягких упражнений»

Откуда происходит тайчи — неизвестно, но предполагают, что это эволюционировавшая форма единоборств Востока, а также практик философии, духа и исцеления.

Тайцзи-цюань — очень популярное направление в Китае, его практикую каждый день массы людей. Часто их можно встретить ранним утром в парке или на другом свободном пространстве. За последние полвека тайцзы распространилась и за пределы Китая, не обойдя стороной и Россию.

Медики Китая и других стран провели исследования и отметили несомненные преимущества данной практики:

Улучшает баланс, координацию.

Развивает гибкость и выносливость.

Стабилизирует давление, работу сердца и психику.

Снижает риск инсульта, болезни Паркинсона и многих других.

Боевая гимнастика тайцзы

Упражнения данной методики абсолютно безопасны людям всех возрастных групп. По показаниям ее можно сравнить с йогой. Также как и у йоги, у тайцзы есть разные формы: Ян, Чэнь, Ву, Хао, Сан.

Все стили индивидуальны, но их общей чертой можно назвать плавность, размеренность и тщательный контроль над движениями.

Все движения медленно перетекают из одного в другое — может напомнить танец. В тайцзы комплексы упражнений называются формами или множествами, в каждое из которых входят определенные количества позиций. Те, кто давно совершенствует данную практику, могут разнообразить тренировки посохами или мечами.

На начальном уровне тайцзы представляет собой довольно простенькие тренировки, например, приседания, скручивания, переставление ног с места на место. Хоть движения с виду просты, но они хорошо увеличивают мускулы и учат концентрироваться.

Обычные наборы тай-чи включают в себя тренинг на расслабление, помогающий распределить энергию по телу.

Чем хорош тайцзы для здоровья?

Плавность и медлительность движений идеально подойдет пожилым людям, больным или людям с ограниченными возможностями. При том, практика популярна среди людей всех групп возраста, находящихся в добром здоровье. Согласно проведенным исследованиям, тайцзы пойдет на пользу всем жителям планеты, от полных сил молодых парней, до дам в возрасте, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.

Во многих исследованиях на западе основной акцент делается на физические элементы комплексов упражнений, а не на духовные аспекты. Преимущества практики настолько большие, что большинство госпиталей устраивают тренировки тайцзы для посетителей.

Также к существенной пользе тайцзицюань можно отнести то, что оно хорошо помогает укрепить когнитивные функции и развить память, улучшить баланс и силу мускулатуры, повысить качество жизни, укрепить иммунитет, и также избавиться от лишнего веса.

Тайцзы для новичков

Сначала следует размяться, и привести в порядок дыхание и концентрацию. Ни в одном виде спорта невозможно добиться успехов благодаря грубой силе. Нужно уметь сосредотачиваться и пользоваться своим потенциалом.

Начать нужно с комплекса на правильное дыхание.

Укоренение

В тай-чи есть такая концепция, в которой нужно укоренить себя. Представь, что твои ноги пускают корни. Ты становишься частью земли, и уже не можешь потерять равновесие. Твои конечности раскачиваются, словно от ветра, и ты укореняешься.

Это не значит, что ноги должны стать твердыми. Наоборот, нужно почувствовать себя частью мира природы, ощутить полную свободу в движениях. Ты больше не можешь падать.

Виды тайцзы

Основные формы практики:

Малая. Здесь меньше подвижности, менее активные упражнения, основной акцент делается на медитациях.

Большая. Более динамичные тренировки, на них обучаются верно позиционировать тело и выравнивать энергию.

Экспериментируй!

После того, как ты решишь погрузиться в миры гимнастик Китая, рекомендуем провести несколько экспериментов и попробовать различные формы тайцзы.

Чен может быть трудноват для новеньких, потому что в данном стиле тренировка начинается плавно, а потом происходит взрыв быстрого темпа.

Ян — очень популярен. Упражнения в устойчивом темпе.

Ву — каждое движение кажется микроскопическим. Делаются они просто, но вот контролировать их нелегко. Упор делается на мощные потоки энергии и давление изнутри.

Кстати, с помощью занятий тайцзы можно хорошо скинуть лишние килограммы.

Практики тай-чи Передвижение хлыста

Представь, что все точки на концах пальцев относятся к части кнута. Руками нужно воплощать движение, словно бьешь хлыстом. Это не так легко, как кажется, ведь рука должна оставаться в виде «клюва».

Четырьмя пальцами коснись большого пальца, ладонь при этом смотрит вниз. Руки удерживай на высоте плеч и раскинь в разные стороны.

Белые аисты расправляют крылья

Перемести массу тела на одну ногу, не отрывая вторую от земли. Балансируй, перемещаясь вперед-назад. Тело не должно ослабевать, двигайся плавно.

Несмотря на мирное название упражнения, его можно применять и в бою. Только подумай: масса тела и расположение рук все время изменяется. Пока вес собран на одной ноге, вторая освобождается для удара.

«Перелив»

Многие из нас неосознанно применяют это упражнение в жизни, допустим, стоя в очереди.

Встань на ноги, «перелей» массу тела на одну ногу и удерживайся. Несколько раз глубоко вдохни, выдохни и плавно «переливайся» на вторую ногу. Выполнять это нужно несколько раз, обращая внимание на баланс тела.

Покрути локтями

Локти должны быть перед собой. Запястья ослабь. Начни крутить руками, описывая окружности пальцами, запястьями, предплечьями и плечами. Следи за балансом движений.

«Ползущая змея»

В разных стилях тайцзы это упражнение выполняется по-своему, но сама суть не отличается. Встань ровно, затем переместись в глубокий выпад как можно более изящно. Затем, не покидая положения, начни двигать руками с разной скоростью.

Сначала делай упражнения понемногу, а затем постепенно наращивай нагрузку. Многие люди начинают с 10-15 движений, не затрачивая больше получаса в день. Затем, увеличивая нагрузку, продлевают тренировки до 40 минут или часа. Нужно ориентироваться на самочувствие.

Частота тренировок

Как стать мастером в любом деле? Нужно больше практики. Говорят, что Чэнь Фэйке (известный мастер) проводил целительские гимнастики до тридцати раз за сутки. Естественно, в крайности впадать не нужно, но режим стоит соблюдать. Пару раз в неделю — оптимальное количество занятий, чтоб был эффект и упражнения приносили пользу.

Во время практики сосредотачивайся на том, что помнишь. Если что-то подзабылось — не нужно себя винить, а работай над тем, что помнишь. Даже когда из головы вылетели все позы, кроме одной, держи только ее. Прикинь план тренировки, набросай разминку, и ты заметишь ассоциации с планированием своего распорядка в целом.

Результат от тренировок тайцзы можно определить по тому, как часто проходят практики. Рекомендуют заниматься не меньше 15-20 минут каждый день.

Тайцзы — разновидность медитаций

Как только появятся первые успехи в занятиях, перемести их в свою повседневность, и они помогут справляться со стрессом.

Также тай-чи поможет понять себя, что обязательно положительно отразится на общении с другими людьми. Тренировки помогут объединить внутренние противоположности и достичь баланса в себе.

Для новичков

Во время занятия нужно быть сосредоточенным только на процессе. Правильное дыхание может в этом помочь:

Расслабься, но не чересчур. Как говорится об этом состоянии в классической литературе тай-чи: «подвешен на веревке, которую привязали к макушке головы».

Вдохни.

Живи здесь и сейчас, не концентрируясь на негативе.

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