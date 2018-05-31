Как обзавестись друзьями во время путешествия в русском поезде дальнего следования

Если вы, будучи большим поклонником футбола, уже приобрели несколько билетов на Чемпионат мира и вам предстоит переезжать из одного города в другой, уверяю вас, что вы не раз окажетесь в месте, подобном этому. Сейчас я нахожусь на Казанском вокзале, который расположен в 20 минутах езды от центра Москвы, чтобы отправиться на ночном поезде в Саранск — один из принимающих городов чемпионата, где пройдут четыре матча Кубка мира. Мы проверим, насколько этот поезд удобен и можно ли в нем как следует отдохнуть. Разумеется, мы подробно расскажем вам о том, как все работает, чтобы ваше путешествие прошло на отлично.

В Москве девять железнодорожных вокзалов. Поэтому не запутайтесь! До Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов можно добраться на Uber или на метро! Все три находятся на станции «Комсомольская».

Первое, что необходимо вам для путешествия, это билеты. Вы можете скачать на телефон приложение РЖД и забронировать билеты он-лайн. Они принимают карточки, все просто и легко, билет покупается за считанные минуты. Если же у вас есть Паспорт болельщика и номер билета, вы можете получить билеты на поезд бесплатно на официальном сайте www. tickets. transport2018.com.

От Москвы до Саранска девять с половиной часов езды.

(Журналисты входят в купе). Купе очень маленькое, правда, крошечное просто. Советую брать с собой рюкзак или малогабаритный ручной багаж, потому что иначе все не поместится. А надо, чтобы поместилось, понимаете? Вот я тут стою и жду, пока Марселу запихнет все оборудование «Глобо» (Globo), но оно не запихивается. Все непросто, но у нас получится!

Сейчас мы в вагоне-ресторане. Нашими соседями по купе оказалась супружеская пара с маленьким ребенком, которому всего несколько месяцев, поэтому нужно было соблюдать тишину, мы не могли разговаривать. Вот мы и решили посидеть в вагоне-ресторане, чтобы поболтать и заодно посмотреть, что он из себя представляет. Интерьер, так скажем, своеобразный. Занавесочки, как вы видите, похожи на те, что были у моей бабушки — переливаются. Все вокруг зеленое: сиденья, столы, стены. Сиденья похожи на те, что бывают на футбольных стадионах. Видимо, чтобы люди сразу же окунулись в атмосферу чемпионата. Что у нас с едой? Неплохо, набор похож на тот, что раздают в самолете: хлеб, печенье, джем, масло, горячее.

За билет во втором классе мы отдали 2200 рублей. Если у вас денег куры не клюют, можете купить билет в первом классе. Еще есть вариант путешествовать в общем вагоне. Он называется плацкарт. Там все едут вместе. Купе — хороший вариант, но оно очень тесное для четырех человек. Не советую тем, кто боится замкнутых пространств. Зато можно с кем-нибудь познакомиться, подружиться, поговорить. Жизнь — непредсказуемая штука.

Замечу: интернета здесь нет. Должен быть вай-фай, но по факту он не работает, то есть, если у вас нет соответствующего тарифа на симке, вы останетесь в поезде без интернета.

Правило 1. Заводить друзей в поезде.

Тепленькое пиво и новые друзья. (Бразильские журналисты встречают Владимира, разыгрывается диалог).

Владимир: «Я не знаю человека, которому не нравится Бразилия». Журналисты: «Что бразильцам больше всего понравится в России?» Владимир: «Пить, знакомиться и остальное». Журналисты: «Русские очень гостеприимные?» Владимир: «Мы? Я не знаю. Я — да, они — не знаю».

Путешествие на поезде — отличный эксперимент в области антропологии. Правда.

(Журналистку просят выбрать подарок на память. Предлагают взять несколько поездных занавесок). Народ из «Глобо», как зайду в редакцию с этими занавесками, сразу будет другой интерьер — новый, необычный, в русском стиле.

Грустно, потому что вагон-ресторан закрывается в 00:40. Скоро нас отсюда попросят.

Сейчас пять утра. Мы прибываем в Саранск в семь. В итоге наше путешествие удалось на славу, хотя поначалу я немного впала в отчаяние, потому что купе очень маленькое, кроме нас тут еще два человека с малышом, который, кстати, такой милаха: ни разу не плакал ночью. Когда приходит время укладываться, все пассажиры ложатся спать. Спальное место, конечно, не лучшее в мире, но позволяет выспаться и отдохнуть перед матчем. Знаю, что иногда болельщикам вообще не хочется спать, но восстановить силы никогда не помешает. Таков итог нашей первой поездки на ночном поезде в России. Впечатления — приятные.

Есть только одна проблема: никто в поезде не говорит по-английски. Когда я говорю «никто», это значит буквально «никто»: ни в вагоне-ресторане, ни проводники. Даже тот голосок, что предупреждает вас, что пора вставать и готовиться к прибытию — все на русском языке. Поэтому вам придется раскошелиться и обзавестись обучающим приложением. Иначе будет непросто.

Вот мы и прибыли в Саранск, самый маленький из принимающих городов ЧМ. Столица республики Мордовия Саранск насчитывает всего 300 тысяч жителей. В городе пройдут четыре матча кубка.

Поболтаем немного о политике в Саранске. А что, вы думали: мы едем в Россию и не будем обсуждать политическую ситуацию в стране? Короче. Французский актер Жерар Депардье из-за высоких налогов не хотел жить во Франции. Тут он встретил российского президента Владимира Путина , и тот говорит ему: не волнуйся, мол, все устроим, вот тебе российский паспорт, вот тебе квартира в Саранске. Город встречал его музыкой, цветами. А Депардье потом голосовал за Путина. А вы думали, это тихий городок, без политических интриг? То-то же.

Вот он — дом, где у Депардье квартира, а вот восхитительная река, протекающая рядом. Правда, подвысохла речушка, ни одной рыбки не видно, вообще ничего не видно.