Врачи без операции вытащили из легких девочки магнит

Врачи проявили изобретательность при удалении магнита, который застрял в лёгких девятилетней девочки. Они использовали новый метод в виде более прочного магнита. Когда врачи одного из индийских госпиталей познакомились с девятилетней девочкой, у которой в лёгком застрял магнит, поначалу они не знали, как удалить его без хирургической операции. Но потом одному из медиков а пришла в голову блестящая идея использовать другой магнит. Сообщается, что девочка проглотила магнит размером в 2,5 см случайно, когда она играла со своей сестрой. С тех пор у неё начались трудности с дыханием. Хирурги из больницы в Мангалоре не смогли извлечь этот инструмент с помощью специального оборудования через горло. Тогда-то и появилась идея о другом более мощном магните, который можно приложить к телу ребенка для того, чтобы воздействовать на мелкий магнит. Между собой два этих кусочка металла взаимодействуют и мощно притягиваются. Учёные вели большим магнитом по телу, а в это время маленький магнит также передвигался внутри ребенка, выйди из легких сначала в дыхательное горло, а оттуда и в полость рта, где его и извлекли наружу. После этого состояния здоровья девочки быстро стабилизировалось, и через пару часов наблюдений ее отправили домой. Отметим, что изначально медики хотели воспользоваться специальным инструментом бронхоскопом — оптоволоконным кабелем, который проводится через дыхательное горло для диагностического осмотра внутренностей на предметы кровотечений или повреждений. К сожалению, проглоченный магнит обладал слишком гладкой поверхностью, и его ничем невозможно было подцепить. Проводить же рискованную полостную операцию на легких ребенка хирурги очень не хотели. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)