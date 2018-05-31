Ещё
Врачи без операции вытащили из легких девочки магнит
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи без операции вытащили из легких девочки магнит 

МедикФорум 56 минут назад
Фото: МедикФорум
Врачи проявили изобретательность при удалении магнита, который застрял в лёгких девятилетней девочки. Они использовали новый метод в виде более прочного магнита. Когда врачи одного из индийских госпиталей познакомились с девятилетней девочкой, у которой в лёгком застрял магнит, поначалу они не знали, как удалить его без хирургической операции. Но потом одному из медиков а пришла в голову блестящая идея использовать другой магнит. Сообщается, что девочка проглотила магнит размером в 2,5 см случайно, когда она играла со своей сестрой. С тех пор у неё начались трудности с дыханием. Хирурги из больницы в Мангалоре не смогли извлечь этот инструмент с помощью специального оборудования через горло. Тогда-то и появилась идея о другом более мощном магните, который можно приложить к телу ребенка для того, чтобы воздействовать на мелкий магнит. Между собой два этих кусочка металла взаимодействуют и мощно притягиваются. Учёные вели большим магнитом по телу, а в это время маленький магнит также передвигался внутри ребенка, выйди из легких сначала в дыхательное горло, а оттуда и в полость рта, где его и извлекли наружу. После этого состояния здоровья девочки быстро стабилизировалось, и через пару часов наблюдений ее отправили домой. Отметим, что изначально медики хотели воспользоваться специальным инструментом бронхоскопом — оптоволоконным кабелем, который проводится через дыхательное горло для диагностического осмотра внутренностей на предметы кровотечений или повреждений. К сожалению, проглоченный магнит обладал слишком гладкой поверхностью, и его ничем невозможно было подцепить. Проводить же рискованную полостную операцию на легких ребенка хирурги очень не хотели. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
Водопроводную воду в Германии можно пить из-под крана без подозрений 5 самых главных мифов о ботоксе 3 источника аллергии, которых обычно не замечают
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как беременная Королева рассталась с мужем21
Йогиня тренирует только голых учеников57
Какая еда препятствует опьянению лучше всего4
3 известные девушки, которые скрывали своих детей5
Пати лайк рашн: фото беспощадных русских свадеб5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
03:53
На это девушки смотрят в первую очередь
Психология
01:00
У Бузовой не нашли белья
Звёзды
03:05
Темникова удивила аксессуаром к купальнику
Звёзды
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение