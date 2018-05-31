Чехова объяснила скандальный поцелуй с сыном

Телеведущая опубликовала несколько снимков в Инстаграм, на которых целуется со своим 5-летним сыном Соломоном в губы, и обратилась ко всем, кто ее критикует.

Комментируя фотоснимки, Чехова пояснила: «Целовала, целую и буду целовать, пока усами щекотать не начнет». Анфиса заметила, что не видит в поцелуях мамы и сына в губы «ничего такого».

Телеведущая отметила, что многие читатели наверняка будут критиковать ее за такое поведение, говоря, что целоваться в губы не гигиенично, а некоторые даже увидят в этом сексуальный подтекст.

Чехова сообщила хейтерам, что они могут выливать на нее порцию яда, но телеведущей будет все равно. Как призналась Анфиса, она достаточно давно живет в «бронежилете» под названием «живу как хочу и другим не мешаю».