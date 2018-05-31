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60 лет отметили молодожены в Багане
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60 лет отметили молодожены в Багане 

Все новости Новосибирской области 45 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Свою бриллиантовую свадьбу Леонид Федорович и Зинаида Петровна Штабрат отметили в ЗАГСе. Уже в присутствии своих детей и внуков, которые к этому дню съехались в родное село, родители вновь дали обещание «быть вместе в радости и горе» и расписались в почетной книге юбиляров. Этот праздник стал значимым не только для семьи Штабрат, но и для Савкинского сельсовета, где проживают юбиляры-долгожители.
Бриллиантовую пару чествовали в местном Доме культуры. По традиции им вручили свидетельство о заключении 60-летнего союза. А затем молодожены оставили свои подписи в почетной книге юбиляров. Здесь уже есть их имена — в 2008 году семью Штабрат поздравляли с золотой свадьбой.
— Это единственная пара за два последних десятилетия, которая отметила в ЗАГСе 60-летний юбилей. В этом году это первый юбилей. Я помню их золотую дату, позитивная и замечательная пара. Они уже отметили свои личные 80-летние юбилеи, но на мой вопрос: «Как здоровье», с улыбкой ответили: «Пойдет. Не жалуемся», — рассказала VN.ru начальник отдела ЗАГС Баганского района Лилия Батракова.
— Леонид Федорович и Зинаида Петровна — это замечательный пример для молодого поколения, — добавил глава Савкинского сельсовета Баганского района Александр Цвиченко.
В очередной юбилей семья принимала цветы, подарки, поздравления, а работники Дома культуры спели на сцене клуба для Леонида Федоровича и Зинаиды Петровны.
Сами супруги считают своим богатством детей, их у них двое, внуков, правнуков, которых более десятка. Леонид Федорович и Зинаида Петровна долгие годы работали в местном хозяйстве, на заслуженном отдыхе принимают активное участие в жизни своего села, и дома без дела не сидят.
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