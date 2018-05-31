Контейнерное озеленение: профессиональные советы по выбору растений

Посадка растений в контейнерах — очень удобный способ создания цветочных композиций. Подвесные кашпо, настенные контейнеры, балконные ящики, горшки и кадки, вазоны — такое разнообразие позволяет украсить сад и добавить красок в тех местах, где посадка в открытый грунт невозможна.

Контейнерные посадки — отличный способ создания цветочных композиций

Выбор посадочного материала для контейнерного озеленения достаточно разнообразен. Подбирать ассортимент необходимо с учетом условий, в которых будет находиться композиция (солнце, тень, ветреная сторона), а также стилистического решения всего сада в целом. Помимо привычных нам всем цветущих однолетников (петуния, вербена, лобелия) можно высаживать однолетники с декоративной листвой: колеус, цинерария, декоративная капуста.

Для контейнерного озеленения можно выбирать не только однолетние, но и многолетние растения с красивыми цветами или выразительной листвой

Хорошо зарекомендовали себя в контейнерной посадке и многолетние цветы (шалфей, лаванда, хоста, гейхера, кореопсис, вербейник монетчатый, барвинок, осоки). Обратите внимание на клубневые и корневищные растения (бегония клубневая, георгины, канны). Можно высаживать в композиции и декоративные горшечные культуры (пеларгония зональная и плющелистная, калибрахоа, гербера, фуксия).

Подходят для посадки в контейнеры и декоративные горшечные культуры, и даже небольшие кустарники

Ландшафтные дизайнеры часто используют в контейнерном озеленении и лиственные кустарники (спирея, гортензия, лапчатка, барбарис), и хвойные растения (туя, сосна горная, можжевельник горизонтальный, тис). В этом случае выбирайте некрупные экземпляры, которые потом могут быть пересажены в садовые композиции. Розы патио, миниатюрные, почвопокровные хорошо смотрятся в контейнерах. Добавьте к ним ярких многолетников, и ваша композиция будет напоминать английский розарий.

Контейнеры прекрасно подходят для создания декоративного огорода в миниатюре

Также контейнеры прекрасно подходят для создания миниатюрного декоративного огорода. Можно высадить землянику садовую или сделать подборку чайных трав. Укроп, петрушка, базилик разных сортов — и у вас готовый набор приправ. А овощи серии семян «4 лета» специально созданы для выращивания на балконах в контейнерах и горшках. Ассортимент видов и сортов этой серии порадует и искушенного гурмана, и ценителя красоты. Красивый сад — источник радости и счастья! Пискарёва Оксана Руководитель ландшафтного бюро GARDIE Агрохолдинг ПОИСК Возможно, вас также заинтересуют публикации:

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