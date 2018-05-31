Звезда Comedy Woman Елена Борщева продемонстрировала фигуру в купальнике

Елена Борщева счастлива в браке с фитнес-тренером Валерием Юшкевичем. Пара воспитывает двоих дочерей: 10-летнюю Марту и двухлетнюю Уму. Отметим, что когда супруги захотели завести второго ребенка, то им пришлось прибегнуть к ЭКО. После этого Елена решила помогать женщинам, которые оказались в похожей ситуации.

Недавно Елена отправилась в небольшой отпуск вместе с супругом — влюбленные решили побыть наедине и уехали в Испанию на неделю. «Вот и подошло к концу наше романтическое путешествие! Все-таки так важно выбираться куда-нибудь только вдвоём», — написала Елена под романтическим снимком с мужем.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1790841034357716746_539538664"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Все это время Борщева активно публиковала снимки достопримечательностей, но накануне все же решила выложить снимок в купальнике.

Отметим, что артистка не слишком любит сниматься без одежды а в ее микроблоге почти невозможно найти фотографии в купальнике. Впрочем, снимок Елены в бикини вызвал восторг у ее поклонников — подписчики Борщевой отметили, что 37-летняя артистка находится в прекрасной физической форме. Пользователи просят Елену почаще выкладывать подобные снимки.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1790198142639447394_539538664"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);