Ещё
Звезда Comedy Woman Елена Борщева продемонстрировала фигуру в купальнике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда Comedy Woman Елена Борщева продемонстрировала фигуру в купальнике 

Teleprogramma.pro 26 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Елена Борщева счастлива в браке с фитнес-тренером Валерием Юшкевичем. Пара воспитывает двоих дочерей: 10-летнюю Марту и двухлетнюю Уму. Отметим, что когда супруги захотели завести второго ребенка, то им пришлось прибегнуть к ЭКО. После этого Елена решила помогать женщинам, которые оказались в похожей ситуации.
Недавно Елена отправилась в небольшой отпуск вместе с супругом — влюбленные решили побыть наедине и уехали в Испанию на неделю. «Вот и подошло к концу наше романтическое путешествие! Все-таки так важно выбираться куда-нибудь только вдвоём», — написала Елена под романтическим снимком с мужем.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1790841034357716746_539538664"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Все это время Борщева активно публиковала снимки достопримечательностей, но накануне все же решила выложить снимок в купальнике.
Отметим, что артистка не слишком любит сниматься без одежды а в ее микроблоге почти невозможно найти фотографии в купальнике. Впрочем, снимок Елены в бикини вызвал восторг у ее поклонников — подписчики Борщевой отметили, что 37-летняя артистка находится в прекрасной физической форме. Пользователи просят Елену почаще выкладывать подобные снимки.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1790198142639447394_539538664"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Годовалая дочь Шейк и Купера затмила родителей во время прогулки Ставка на спорт: выбирайте свой летний фитнес Наташа Королева рассказала, как в 44 ей удается выглядеть на 30
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как беременная Королева рассталась с мужем21
Йогиня тренирует только голых учеников57
Какая еда препятствует опьянению лучше всего4
3 известные девушки, которые скрывали своих детей5
Пати лайк рашн: фото беспощадных русских свадеб5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
03:53
На это девушки смотрят в первую очередь
Психология
01:00
У Бузовой не нашли белья
Звёзды
03:05
Темникова удивила аксессуаром к купальнику
Звёзды
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение