Меган Маркл названа одной из самых влиятельных британских женщин по версии журнала Vogue

ТАСС , 31 мая. Супруга принца Гарри — Меган Маркл вошла в число 25 самых влиятельных и мотивирующих женщин Соединенного Королевства по версии журнала Vogue наряду, в частности, с писательницей Джоан Роулинг , автором книг о Гарри Поттере . Авторы обнародованного в четверг первого подобного рейтинга женского журнала о моде отмечают, что герцогиня Сассекская «привлекла всеобщее внимание, как никто другой в нынешнем году».

36-летняя Меган стала, по мнению Vogue, «одной из самых узнаваемых женщин в мире», обладая влиянием, которое выходит далеко за рамки ее изящного стиля. «Она помогает формированию нового, для XXI века, образа монархии», — говорится в издании.

В рейтинге представлены женщины самого различного возраста — от 22 лет (британская певица, автор песен и модель, уроженка Косово Дуа Липа) до 73-х (глава Верховного суда королевства баронесса Хейл), представляющие мир политики, искусства, моды, СМИ и спорта. В их числе и английская модельер Стелла Маккартни, дочь участника группы The Beatles Пола Маккартни , а также Амаль Клуни , британский юрист ливанского происхождения, супруга американского актера Джорджа Клуни . Пара живет на два дома — у них апартаменты в Нью-Йорке и Лондоне.