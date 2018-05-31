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Меган Маркл названа одной из самых влиятельных британских женщин по версии журнала Vogue
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Меган Маркл названа одной из самых влиятельных британских женщин по версии журнала Vogue 

ТАСС 1 час назад
Фото: Карельские вести
ТАСС, 31 мая. Супруга принца Гарри — Меган Маркл вошла в число 25 самых влиятельных и мотивирующих женщин Соединенного Королевства по версии журнала Vogue наряду, в частности, с писательницей Джоан Роулинг, автором книг о Гарри Поттере. Авторы обнародованного в четверг первого подобного рейтинга женского журнала о моде отмечают, что герцогиня Сассекская «привлекла всеобщее внимание, как никто другой в нынешнем году».
36-летняя Меган стала, по мнению Vogue, «одной из самых узнаваемых женщин в мире», обладая влиянием, которое выходит далеко за рамки ее изящного стиля. «Она помогает формированию нового, для XXI века, образа монархии», — говорится в издании.
В рейтинге представлены женщины самого различного возраста — от 22 лет (британская певица, автор песен и модель, уроженка Косово Дуа Липа) до 73-х (глава Верховного суда королевства баронесса Хейл), представляющие мир политики, искусства, моды, СМИ и спорта. В их числе и английская модельер Стелла Маккартни, дочь участника группы The Beatles Пола Маккартни, а также Амаль Клуни, британский юрист ливанского происхождения, супруга американского актера Джорджа Клуни. Пара живет на два дома — у них апартаменты в Нью-Йорке и Лондоне.
Свадебная церемония 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке — резиденции британских монархов. Она стала самым значимым событием в королевской семье после бракосочетания старшего брата Гарри, принца Уильяма, и Кейт Миддлтон, которое состоялось 29 апреля 2011 года. Трансляция церемонии собрала перед телеэкранами самую большую аудиторию в 2018 году.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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