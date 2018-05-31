Vogue включил Меган Маркл и Амаль Клуни в список самых влиятельных женщин Великобритании

Возглавивший в прошлом году британский Vogue Эдвард Эннинфул , видимо, человек довольно рисковый и смелый. В свой первый список 25 самых влиятельных женщин он не включил ни королеву Елизавету II , ни премьер-министра Великобритании Терезу Мэй . Зато в нем нашлось место герцогине Сассекской и ее приятельнице Амаль Клуни.

В список вошли те женщины в возрасте от 22 до 73 лет, которые, по мнению издания и его главного редактора, являются «выдающимися лидерами». Здесь оказались политики, спортсменки, журналистки, представительницы фешн-индустрии и мира моды.

Меган Маркл

Как пишет Vogue, Меган вошла в список, так как является одной из самых узнаваемых женщин в мире и имеет большое влияние в обществе. Она известна как борец за расовое и гендерное равенство, а кроме того, занимается благотворительностью (она даже попросила гостей на свадьбе не дарить им с принцем Гарри подарки, а сделать пожертвования благотворительным организациям).

Амаль — не только известный активист и правозащитник, но и филантроп и основатель благотворительной организации Clooney Foundation for Justice.

Амаль Клуни

В список также вошли писательница Джоан Роуллинг, дизайнер Стелла МакКартни, модель Адвоа Абоа и певица Дуа Липа.