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Vogue включил Меган Маркл и Амаль Клуни в список самых влиятельных женщин Великобритании
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Vogue включил Меган Маркл и Амаль Клуни в список самых влиятельных женщин Великобритании 

Карельские вести 16 минут назад
Фото: Карельские вести
Меган Маркл и Амаль Клуни
Возглавивший в прошлом году британский Vogue Эдвард Эннинфул, видимо, человек довольно рисковый и смелый. В свой первый список 25 самых влиятельных женщин он не включил ни королеву Елизавету II, ни премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Зато в нем нашлось место герцогине Сассекской и ее приятельнице Амаль Клуни.
В список вошли те женщины в возрасте от 22 до 73 лет, которые, по мнению издания и его главного редактора, являются «выдающимися лидерами». Здесь оказались политики, спортсменки, журналистки, представительницы фешн-индустрии и мира моды.
Меган Маркл
Как пишет Vogue, Меган вошла в список, так как является одной из самых узнаваемых женщин в мире и имеет большое влияние в обществе. Она известна как борец за расовое и гендерное равенство, а кроме того, занимается благотворительностью (она даже попросила гостей на свадьбе не дарить им с принцем Гарри подарки, а сделать пожертвования благотворительным организациям).
Амаль — не только известный активист и правозащитник, но и филантроп и основатель благотворительной организации Clooney Foundation for Justice.
Амаль Клуни
В список также вошли писательница Джоан Роуллинг, дизайнер Стелла МакКартни, модель Адвоа Абоа и певица Дуа Липа.
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